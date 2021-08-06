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Клітка чекає! Беленюк заінтригував заявою про своє майбутнє

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 13:38
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Олімпійський чемпіон Ігор-2020 у Токіо стверджує, що кар'єру в спорті поки що не завершує, але, схоже, продовження буде вже не в греко-римській боротьбі
Жан Беленюк і клітка для ММА
Жан Беленюк і клітка для ММА / Фото: Reuters

Привізши до України з Токіо золото Ігор-2020, депутат ВР і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що крапку у спортивній кар'єрі ще не ставить.

"Короткострокові плани – трохи відпочити. З вересня стартує новий політичний сезон, буду займатися політичною діяльністю"

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"Що стосується змагань, не хочу поки робити якихось гучних заяв, що закінчую зі спортом, тому що мені 30 років. Але всі мої амбітні цілі, які я ставив перед собою з самого дитинства, реалізовані. Мені потрібно знайти для себе якусь нову мотивацію, щоб продовжувати", – наводить слова Беленюка UA:Перший

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон Токіо-2020
Жан Беленюк – олімпійський чемпіон Токіо-2020 / Фото: Reuters

Як тут не згадати, що багато представників боротьби подалися в популярні нині змішані єдиноборства – MMA. Не виключено, що там же продовжить кар'єру і Беленюк. Принаймні сам Жан раніше такої можливості не відкидав.

Жан Беленюк у дії
Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

"MMA? А чому ні? Я не відкидаю цей варіант. Я не та людина, яка каже тільки для того, щоб сказати. Якщо я кажу, що такий варіант можливий, то чому ні?"

"Тим більше ми знаємо успішні приклади такого переходу. Зокрема, Марк Мадсен дебютував в UFC і за лічені секунди поклав суперника. Він срібний призер Олімпійських ігор в Ріо. У нього була успішна кар'єра борця греко-римського стилю, а зараз він успішний боєць без правил", – стверджував в ефірі Вацко Live Беленюк

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5
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
6
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16
23
22
61
7
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9
10
16
35
8
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8
10
18
36
9
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