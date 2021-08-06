Клітка чекає! Беленюк заінтригував заявою про своє майбутнє

Привізши до України з Токіо золото Ігор-2020, депутат ВР і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що крапку у спортивній кар'єрі ще не ставить.
"Короткострокові плани – трохи відпочити. З вересня стартує новий політичний сезон, буду займатися політичною діяльністю"
"Що стосується змагань, не хочу поки робити якихось гучних заяв, що закінчую зі спортом, тому що мені 30 років. Але всі мої амбітні цілі, які я ставив перед собою з самого дитинства, реалізовані. Мені потрібно знайти для себе якусь нову мотивацію, щоб продовжувати", – наводить слова Беленюка UA:Перший
Як тут не згадати, що багато представників боротьби подалися в популярні нині змішані єдиноборства – MMA. Не виключено, що там же продовжить кар'єру і Беленюк. Принаймні сам Жан раніше такої можливості не відкидав.
"MMA? А чому ні? Я не відкидаю цей варіант. Я не та людина, яка каже тільки для того, щоб сказати. Якщо я кажу, що такий варіант можливий, то чому ні?"
"Тим більше ми знаємо успішні приклади такого переходу. Зокрема, Марк Мадсен дебютував в UFC і за лічені секунди поклав суперника. Він срібний призер Олімпійських ігор в Ріо. У нього була успішна кар'єра борця греко-римського стилю, а зараз він успішний боєць без правил", – стверджував в ефірі Вацко Live Беленюк
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