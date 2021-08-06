Две украинки попали в финал Олимпиады, а шансов-то на медаль – ноль

Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная замкнули ТОП-10 квалификации в художественной гимнастике и завтра поспорят за награды, но на пьедестале аналитики их не видят

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко / Фото: Reuters

По итогам сегодняшней квалификации, десять спортсменок пробились в завтрашний финал Олимпиады в художественной гимнастике.

Украинка Виктория Оноприенко стала девятой, Кристина Пограничная – десятой.

Однако аналитики букмекерских контор украинок в числе претенденток на медали в финале Игр не видят, считая, что тройку призерок составят сестры Аверины из ОКР и израильтянка Линой Ашрам.

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Именно в таком порядке они финишировали в квалификации.

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