Две украинки попали в финал Олимпиады, а шансов-то на медаль – ноль

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко / Фото: Reuters
По итогам сегодняшней квалификации, десять спортсменок пробились в завтрашний финал Олимпиады в художественной гимнастике.
Украинка Виктория Оноприенко стала девятой, Кристина Пограничная – десятой.
Однако аналитики букмекерских контор украинок в числе претенденток на медали в финале Игр не видят, считая, что тройку призерок составят сестры Аверины из ОКР и израильтянка Линой Ашрам.
Именно в таком порядке они финишировали в квалификации.
Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация
- 1. Дина Аверина (ОКР) – 106,300 балла
- 2. Арина Аверина (ОКР) – 106,175
- 3. Линой Ашрам (Израиль) – 103,100
- ...9. Виктория Оноприенко (Украина) – 95,450
- ...10. Кристина Пограничная (Украина) – 93,100
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