Ще одна медаль для України! Каратист Горуна гарантував мінімум "бронзу"

Український каратист Станіслав Горуна пробився до півфіналу Олімпійських ігор в Токіо і вже гарантував собі як мінімум бронзову медаль! Медальні поєдинки пройдуть сьогодні

Станіслав Горуна вийшов до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

На груповому етапі Горуна здобув дві перемоги і одну сутичку звів внічию.

Станіслав Горуна – Кен Нісімура (Японія) – 2:1

Станіслав Горуна – Томас Скотт (США) – 2:1

Станіслав Горуна – Габор Харспатакі (Угорщина) – 0:0

Цього виявилося достатньо, щоб достроково гарантувати собі путівку до півфіналу – попереду у нього ще одна сутичка в групі проти єгиптянина Абдалли Абдельазіза, але він вже не опуститься нижче другого місця.

Медальні сутички пройдуть вже сьогодні. Півфінальна сесія почнеться після 14:22 по Києву, а фінал призначений на 14:50.

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.