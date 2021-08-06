Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Ще одна медаль для України! Каратист Горуна гарантував мінімум "бронзу"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 13:30
Копіювати лінк
Український каратист Станіслав Горуна пробився до півфіналу Олімпійських ігор в Токіо і вже гарантував собі як мінімум бронзову медаль! Медальні поєдинки пройдуть сьогодні
Станіслав Горуна вийшов до півфіналу Олімпіади
Станіслав Горуна вийшов до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

На груповому етапі Горуна здобув дві перемоги і одну сутичку звів внічию.

  • Станіслав Горуна – Кен Нісімура (Японія) – 2:1
  • Станіслав Горуна – Томас Скотт (США) – 2:1
  • Станіслав Горуна – Габор Харспатакі (Угорщина) – 0:0

Цього виявилося достатньо, щоб достроково гарантувати собі путівку до півфіналу – попереду у нього ще одна сутичка в групі проти єгиптянина Абдалли Абдельазіза, але він вже не опуститься нижче другого місця.

Медальні сутички пройдуть вже сьогодні. Півфінальна сесія почнеться після 14:22 по Києву, а фінал призначений на 14:50.

В тренді

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
30
35
28
93
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
17
18
19
54
5
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
6
flag ОКР ОКРROC
16
23
22
61
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Італія ІталіяIT
8
10
18
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
8
10
11
29
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти