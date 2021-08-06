Еще одна медаль для Украины! Каратист Горуна гарантировал минимум бронзу

Украинский каратист Станислав Горуна пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль! Медальные поединки пройдут сегодня

Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

На групповом этапе Горуна одержал две победы и одну схватку свел вничью.

Станислав Горуна – Кен Нисимура (Япония) – 2:1

Станислав Горуна – Томас Скотт (США) – 2:1

Станислав Горуна – Габор Харспатаки (Венгрия) – 0:0

Этого оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе путевку в полуфинал – впереди у него еще одна схватка в группе против египтянина Абдаллы Абдельазиза, но он уже не опустится ниже второго места.

Медальные схватки пройдут уже сегодня. Полуфинальная сессия начнется после 14:22 по Киеву, а финал назначен на 14:50.

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