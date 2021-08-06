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Олимпиада 2020 в Токио

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Еще одна медаль для Украины! Каратист Горуна гарантировал минимум бронзу

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 13:30
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Украинский каратист Станислав Горуна пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль! Медальные поединки пройдут сегодня
Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады
Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

На групповом этапе Горуна одержал две победы и одну схватку свел вничью.

  • Станислав Горуна – Кен Нисимура (Япония) – 2:1
  • Станислав Горуна – Томас Скотт (США) – 2:1
  • Станислав Горуна – Габор Харспатаки (Венгрия) – 0:0

Этого оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе путевку в полуфинал – впереди у него еще одна схватка в группе против египтянина Абдаллы Абдельазиза, но он уже не опустится ниже второго места.

Медальные схватки пройдут уже сегодня. Полуфинальная сессия начнется после 14:22 по Киеву, а финал назначен на 14:50.

В тренде

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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Страна
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Серебро
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24
17
75
2
flag США СШАUS
30
35
28
93
3
flag Япония ЯпонияJP
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17
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54
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17
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flag ОКР ОКРROC
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23
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61
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Италия ИталияIT
8
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