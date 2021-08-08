І українці Різатдіновій дісталося за "маячню"! Росія в істериці після прольоту в гімнастиці

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 зазначила, що Аверіна опинилася в тій же ситуації в Токіо, що і Ганна Різатдінова п'ять років тому в Ріо. І почула на свою адресу багато негативу

Анна Різатдінова висловилася щодо ситуації з Ашрам і Аверіною / Фото: Reuters

Вчора на Олімпіаді-2020 в Токіо стався переворот в художній гімнастиці. Після 21 року гегемонії Росії і часом дуже спірного суддівства її конкуренток олімпійською чемпіонкою стала ізраїльтянка Ліной Ашрам. Діна Аверіна з ОКР стала другою, а її сестра Аріна взагалі без медалі.

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У Росії почалася істерика і як тільки не ображали нещасних суддів. Мовляв, Ліной помилилася в стрічці. Але, забуваючи, що у неї була складніше програма і з іншими предметами вона впоралася чистіше за росіянок. Свою точку зору висловила і призерка Ріо-2020, гімнастка Ганна Різатдінова.

"Як призер Олімпійських ігор, хочу пояснити своє бачення події в фіналі, а саме історичної перемоги Ізраїля. Дійсно, всі медалістки йшли дуже щільно, як за якістю і складністю виступів, так і за отриманими оцінками", – написала Анна в Instagram



Діна Аверіна / Фото Reuters

"У багатьох, хто не знайомий з системою оцінювання в нашому виді спорту, може з'явиться логічне запитання – чому спортсменка, яка втратила предмет, завоювала золоту медаль? Зараз все шоковані: як гімнастка з втратою, може стояти на п'єдесталі, тим більше на першому місці? У мене було таке саме питання в Ріо, "Як?!" Це ж Олімпіада!"

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016 / Фото: Getty Images

"Спочатку наведу приклад на своєму виступі в Ріо. Я також стабільно пройшла 4 вправи. В той час, як представниця Росії допустила помилку (втрату предмета), але не можна не враховувати, що російська спортсменка виступала з більш складною програмою, що судді по достоїнству і оцінили. Але помилка за фактом була! Вірно?"

"Найскладніше визнати, а не звинувачувати! Після чого ми взяли бронзову медаль і були вдячні! Зараз в моїй ситуації опинилася гімнастка з Росії, яка не розуміє "як таке могло статися"?! Ситуація повторилася. І давайте не забувати, що ми – олімпійські спортсмени, і потрібно гідно приймати як перемоги, так і поразки. Коментарі, що судді "бандити" і "нехай горять в пеклі" не коректні!"

Ганна Різатдінова / Фото: Instagram

Скільки ж після цього вельме коректного поста довелося вислухати в коментарях Різатдіновій від росіян. І що вона взагалі не може себе порівнювати з "великими" з РФ, і що несе маячню, і "ганьба Ані, яка і на "бронзу" Олімпіади не заслуговує. І всі масово обіцяли відписатися.