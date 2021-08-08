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Олімпіада 2020 в Токіо

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Росія знову без золота в художній гімнастиці! У попередній раз таке було в 1996 році

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 09:03
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Україна посіла сьоме місце в командних змаганнях з художньої гімнастики, а головна сенсація сталася в боротьбі за медалі – вперше з 1996 року без золота залишилася Росія!
Російські гімнастки провалили Олімпіаду в Токіо
Російські гімнастки провалили Олімпіаду в Токіо / Фото: Reuters

Мариола Боднарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська в складі нашої команди отримали підсумкові 77.600 бали.

Українки набрали 40.350 бали за вправи з п'ятьма м'ячами, а потім виступили на 37.250 бали у вправі з обручем і булавами. Це дозволило нашим граціям випередити Японію.

А золоті медалі завоювали гімнастки з Болгарії – 92.100. Вони були кращими в обох видах програми, випередивши РОК майже на два бали. Бронза дісталася Італії.

Російські гімнастки повністю провалив Ігри, адже від них на батьківщині чекали тільки золота. Але стати чемпіонки вони не змогли, як в особистих, так і в командних змаганнях!

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В останній раз таке трапилося на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.

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Золото
Срібло
Бронза
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39
40
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2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
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