Росія знову без золота в художній гімнастиці! У попередній раз таке було в 1996 році

Україна посіла сьоме місце в командних змаганнях з художньої гімнастики, а головна сенсація сталася в боротьбі за медалі – вперше з 1996 року без золота залишилася Росія!

Російські гімнастки провалили Олімпіаду в Токіо / Фото: Reuters

Мариола Боднарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська в складі нашої команди отримали підсумкові 77.600 бали.

Українки набрали 40.350 бали за вправи з п'ятьма м'ячами, а потім виступили на 37.250 бали у вправі з обручем і булавами. Це дозволило нашим граціям випередити Японію.

А золоті медалі завоювали гімнастки з Болгарії – 92.100. Вони були кращими в обох видах програми, випередивши РОК майже на два бали. Бронза дісталася Італії.

Російські гімнастки повністю провалив Ігри, адже від них на батьківщині чекали тільки золота. Але стати чемпіонки вони не змогли, як в особистих, так і в командних змаганнях!

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В останній раз таке трапилося на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.