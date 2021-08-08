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Россия снова без золота в художественной гимнастике! В предыдущий раз такое было в 1996 году

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 09:03
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Украина заняла седьмое место в командных соревнованиях по художественной гимнастике, а главная сенсация произошла в борьбе за медали – впервые с 1996 года без золота осталась Россия!
Российские гимнастки провалили Олимпиаду в Токио
Российские гимнастки провалили Олимпиаду в Токио / Фото: Reuters

Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская в составе нашей команды получили итоговые 77.600 балла.

Украинки набрали 40.350 балла за упражнения с пятью мячами, а затем выступили на 37.250 балла в упражнении с обручем и булавами. Это позволило нашим грациям опередить Японию.

А золотые медали завоевали гимнастки из Болгарии – 92.100. Они были лучшими в обоих видах программы, опередив РОК почти на два балла. Бронза досталась Италии.

Российские гимнастки полностью провалил Игры, ведь от них на родине ждали только золота. Но стать чемпионки они не смогли, как в личных, так и в командных соревнованиях!

В тренде

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
40
33
112
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Германия ГерманияDE
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11
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37
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