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Олимпиада 2020 в Токио

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И украинке Ризатдиновой досталось за "бред"! Россия в истерике после пролета в гимнастике

Елена Павлова Елена Павлова
8 августа, 12:44
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Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 отметила, что Аверина оказалось в той же ситуации в Токио, что и Анна Ризатдинова пять лет назад в Рио. И услышала в свой адрес много негатива
Анна Ризатдинова высказалась по ситуации с Ашрам и Авериной
Анна Ризатдинова высказалась по ситуации с Ашрам и Авериной / Фото: Reuters

Вчера на Олимпиаде-2020 в Токио произошел переворот в художественной гимнастике. После 21 года гегемонии России и временами очень спорного судейства ее конкуренток олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина из ОКР стала второй, а ее сестра Арина вообще без медали.

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В России началась истерика и как только не оскорбляли несчастных судей. Мол, Линой ошиблась в ленте. Но, забывая, что у нее была сложнее программа и с остальными предметами она справилась чище россиянок. Свою точку зрения высказала и призер Рио-2020, гимнастка Анна Ризатдинова.

"Как призер Олимпийских игр, хочу объяснить свое виденье произошедшего в финале, а именно исторической победы Израиля. Действительно, все медалистки шли очень плотно, как по качеству и сложности выступлений, так и по полученным оценкам", – написала Анна в Instagram


Дина Аверина/Фото Reuters

"У многих, кто не знаком с системой оценивания в нашем виде спорта, может появится логичный вопрос – почему спортсменка потерявшая предмет завоевала золотую медаль? Сейчас все шокированы: как гимнастка с потерей, может стоять на пьедестале, тем более на первом месте? У меня был такой же вопрос в Рио, "Как?!" Это же Олимпиада!"

Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016
Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016 / Фото: Getty Images

"Сначала приведу пример на своем выступлении в Рио. Я также стабильно прошла 4 упражнения. В то время, как представительница России допустила ошибку (потерю предмета), но нельзя не учитывать, что российская спортсменка выступала с более сложной программой, что судьи по достоинству и оценили. Но ошибка по факту была! Верно?"

"Самое сложное признать, а не обвинять! После чего мы приняли бронзовую медаль и были благодарны! Сейчас в моей ситуации оказалась гимнастка из России, которая не понимает "как такое могло произойти"?! Ситуация повторилась.

И давайте не забывать, что мы – олимпийские спортсмены, и нужно достойно принимать как победы так и поражения. Комментарии, что судьи "бандиты" и "пусть горят в аду" не корректны!"

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Сколько же после этого весьма корректного поста пришлось выслушать в комментариях Ризатдиновой от россиян. И что она вообще не может себя сравнивать с "великими" из РФ, и что несет бред, и "позор Ане которая и "бронзы" Олимпиады не заслужила. И все массово обещали отписаться.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
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16
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