"Мы всем надоели!" Россиянам не понравилась правда украинской судьи об их фиаско в Токио

Тренер из РФ Татьяна Тарасова гневно отреагировала на слова украинской рефери Лидии Виноградной о справедливости поражения российских гимнасток в Токио

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

Тренер десяти олимпийских чемпионов по фигурному катанию из РФ Татьяна Тарасова выразила несогласие с оценкой украинской судьи Лидии Виноградной причин сенсационного поражения россиянок в гимнастическом турнире Олимпиады.

Напомним, Виноградная заявила, что победу израильтянке Линой Ашрам над Диной Авериной из ОКР принесла "трудность тела" – этот термин подразумевает техническую ценность элементов, которые у Ашрам, по мнению Виноградной, были сложнее.

Ашрам с золотом, Аверина с серебром. Виноградная – все по делу / Фото: Reuters

"Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная?" – высказала свое негодование Тарасова в комментарии СЭ

"Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований", – возмущается Тарасова

Татьяна Тарасова / Фото: Championat.ru

При этом другая фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, считает возмущение россиян по поводу судейства художественной гимнастики на Играх в Токио необоснованным.

"Не понимаю, в чем скандал? Спортсмен вышел, сделал свое дело, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду в Лиллехаммере", – написала в Instagram Оксана Баюл, которая на Играх-1994, к удивлению многих, победила американку Ненси Кэрриган

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Напомним, вслед за поражением в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике в Токио россиянки остались без "золота" и в командном, там их обставила Болгария.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях "золото" забрали испанки.