Баюл порівняла себе з ізраїльтянкою, яка перемогла Росію на Олімпіаді

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України висловилася про сенсаційні результати турніру з художньої гімнастики на Іграх у Токіо

Оксана Баюл з донькою і Ліной Ашрам / Фото: Reuters, Instagram

Олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 з фігурного катання Оксана Баюл, яка давно живе в Лас-Вегасі, вважає необгрунтованим обурення росіян стосовно суддівства художньої гімнастики на Іграх у Токіо.

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"Не розумію, в чому скандал? Спортсмен вийшов, зробив свою справу, йому виставили оцінку. Згадайте мою Олімпіаду в Ліллехаммері", – написала в Instagram Оксана Баюл, нагадавши, як на Іграх-1994 перевершила фаворитку тих змагань американку Ненсі Керріган

Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам здійснила революцію в художній гімнастиці і випередила Діну Аверіну з РФ в боротьбі за "золото" всього на півтори десяті бала! Ліной лідирувала в трьох видах, припустилася помилки в стрічці, але запасу вистачило їй для перемоги.

Представники РФ пачками подавали протести на свої оцінки, але нічого змінити не змогли.

Після цього Росія залишилася без золота і в командній першості, де її перевершила Болгарія.

Востаннє таке трапилося на Олімпіаді-1996 в Атланті . Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки .