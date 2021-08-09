Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Баюл порівняла себе з ізраїльтянкою, яка перемогла Росію на Олімпіаді

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 серпня, 09:03
Копіювати лінк
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України висловилася про сенсаційні результати турніру з художньої гімнастики на Іграх у Токіо
Оксана Баюл з донькою і Ліной Ашрам
Оксана Баюл з донькою і Ліной Ашрам / Фото: Reuters, Instagram

Олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 з фігурного катання Оксана Баюл, яка давно живе в Лас-Вегасі, вважає необгрунтованим обурення росіян стосовно суддівства художньої гімнастики на Іграх у Токіо.

Читайте також: І українці Різатдіновій дісталося за "маячню"! Росія в істериці після прольоту в гімнастиці

"Не розумію, в чому скандал? Спортсмен вийшов, зробив свою справу, йому виставили оцінку. Згадайте мою Олімпіаду в Ліллехаммері", – написала в Instagram Оксана Баюл, нагадавши, як на Іграх-1994 перевершила фаворитку тих змагань американку Ненсі Керріган

Оксана Баюл і її "Лебідь"
Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам здійснила революцію в художній гімнастиці і випередила Діну Аверіну з РФ в боротьбі за "золото" всього на півтори десяті бала! Ліной лідирувала в трьох видах, припустилася помилки в стрічці, але запасу вистачило їй для перемоги.

Представники РФ пачками подавали протести на свої оцінки, але нічого змінити не змогли.

Після цього Росія залишилася без золота і в командній першості, де її перевершила Болгарія.

Востаннє таке трапилося на Олімпіаді-1996 в Атланті . Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки .

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти