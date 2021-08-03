Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Чоловік опальної спортсменки Тімановської відхрестився від білоруської опозиції

Олег Люлька Олег Люлька
3 серпня, 10:16
Копіювати лінк
Арсеній Зданевич, чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, заявив, що вони з дружиною ніколи не підтримували опозицію в своїй країні
Тімановська і її чоловік
Тімановська і її чоловік / Фото: Reuters, Instagram

"У нас немає жодних зв'язків, ми ніколи не підтримували опозицію. Ми – прості спортивні люди, займаємося спортом і не цікавимося опозиційними рухами", – наводить Sky News слова Зданевича.

Зданевич зауважив, що наразі перебуває в Києві і планує приїхати до Польщі, яка напередодні видала гуманітарну візу його дружині.

Нагадаємо, Тімановську намагалися насильно вивезти до Мінська з Токіо, де вона брала участь в літніх Олімпійських іграх. До цього спортсменка розкритикувала спортивне керівництво своєї країни, яке заявило її на естафету 4 по 400 метрів без її відома.

Білоруска Христина Тімановська
Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нині Христина Тімановська перебуває в Токіо під наглядом місцевої поліції і 4 серпня планує вилетіти до Варшави.

Христина Тімановська
Христина Тімановська / Фото: Reuters

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я хвилююся про свою безпеку", – розповідала раніше Тімановська

Читайте також: Спортивний суд за Лукашенка! Тімановській не дозволили повернутися на Олімпіаду

При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не змириться c достроковим поверненням до Мінська, то може закінчити суїцидом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
30
19
16
65
2
flag США СШАUS
22
27
17
66
3
flag Японія ЯпоніяJP
18
6
10
34
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
13
13
39
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
7
flag Німеччина НімеччинаDE
7
7
14
28
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
6
4
5
15
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти