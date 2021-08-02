Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Спортивний суд за Лукашенка! Тімановській не дозволили повернутися на Олімпіаду

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 19:08
Копіювати лінк
Спортивний арбітражний суд не дозволив білорусці Христині Тімановській повернутися на Олімпіаду в Токіо. Спортсменка була відсторонена від змагань білоруським НОК
Христина Тімановська
Христина Тімановська / Фото: Reuters

2 серпня спортсменка подала терміновий запит в CAS з метою скасувати рішення Олімпійського комітету Білорусі.

Читайте також: Сім'я білоруски, якій на Олімпіаді погрожували суїцидом, втекла з Мінська до Києва

Вона хотіла виступити у відбірковому забігу на 200 метрів, але суд відхилив прохання Тімановської, так як спортсменка не змогла довести правоту, повідомляється в прес-релізі суду.

Білоруска Христина Тімановська
Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нагадаємо, білоруска Тімановська повинна була виступити в Токіо на дистанції 200 м. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 м.

Читайте також: "Так люди суїцидом закінчують": з'явився запис, як білорусці погрожували на Олімпіаді

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували відправити до Мінська.

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що на цей момент в Білорусі для мене небезпечно", – зізнавалася Тімановська.

Христина Тімановська
Христина Тімановська / Фото: Reuters

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти