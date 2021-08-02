Спортивний суд за Лукашенка! Тімановській не дозволили повернутися на Олімпіаду

Спортивний арбітражний суд не дозволив білорусці Христині Тімановській повернутися на Олімпіаду в Токіо. Спортсменка була відсторонена від змагань білоруським НОК

Христина Тімановська / Фото: Reuters

2 серпня спортсменка подала терміновий запит в CAS з метою скасувати рішення Олімпійського комітету Білорусі.

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Вона хотіла виступити у відбірковому забігу на 200 метрів, але суд відхилив прохання Тімановської, так як спортсменка не змогла довести правоту, повідомляється в прес-релізі суду.

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нагадаємо, білоруска Тімановська повинна була виступити в Токіо на дистанції 200 м. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 м.

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У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували відправити до Мінська.

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що на цей момент в Білорусі для мене небезпечно", – зізнавалася Тімановська.