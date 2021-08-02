Спортивный суд за Лукашенко! Тимановской не разрешили вернуться на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд не позволил белоруске Кристине Тимановской вернуться на Олимпиаду в Токио. Спортсменка была отстранена от соревнований белорусским НОК

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

2 августа спортсменка подала срочный запрос в CAS с целью отменить решение Олимпийского комитета Беларуси.

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Она хотела выступить в отборочном забеге на 200 метров, но суд отклонил просьбу Тимановской, так как спортсменка не смогла доказать правоту, сообщается в пресс-релизе суда.

Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 м. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 м.

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В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались отправить в Минск.

"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно", – признавалась Тимановская.