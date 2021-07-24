Як нагороджували Дар'ю Білодід: історичні кадри

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Широю Рішоні українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дарина Білодід посміхнулася

Білодід - бронзова медалістка Ігор / Фото: Reuters

20-річна киянка Дар'я Білодід вже не просто виграла бронзову, і першу для України, медаль на Олімпіаді в Токіо, але й отримала її в своє володіння.

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Відбулася церемонія нагородження дзюдоїсток в категорії 48 кг, і Дар'я Білодід була на ній найкрасивішою!

Нагадаємо, чемпіонкою Ігор-2020 у категорії до 48 кг у дзюдоїсток стала Дістрія Краснікі з Косово, котра у фіналіздолала кривдницю Дар'ї Білодід японку Фуну Тонакі. Крім українки, ще однією володаркою "бронзи" стала монголка Уранцецег Мунхбатин.

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