За Білодід помстилися: японку залишили без золота на домашній Олімпіаді

У Токіо завершилася змагання з дзюдо у вагових категоріях до 48 кг у жінок і до 60 кг у чоловіків. Кривдниця Дар'ї Білодід сама зазнала фіаско у фіналі

Японці не змогли взяти дві золотих медалі в дзюдо / Фото: Instagram

Японка Фуна Тонако здолала свою головну конкурентку на золото українку Дар'ю Білодід в півфіналі турніру і вже уявляла себе в якості олімпійської чемпіонки, але її мрії розбила сенсаційна Дістрія Краснікі з Косово.

За шість секунд до кінця бою Краснікі провела "вазарі", заробивши очко, і у японки просто не залишилося часу, щоб врятувати ситуацію. Бронзові нагороди у Дар'ї Білодід і Уранцецег Мунхбатін з Монголії.

А у чоловіків в категорії до 60 кг золоту медаль завоював японець Наохіса Такато, який переміг Ян Юнг-Вея з Тайваню. Бронзові медалі в цій ваговій категорії дісталися Елдосу Сметову з Казахстану і Луці Мхеідзе з Франції. Нагадаємо, українець Артем Лесюк претендував на бронзу, але поступився у втішному поєдинку.

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