За Белодед отомстили: японку оставили без золота на домашней Олимпиаде

В Токио завершилась соревнования по дзюдо в весовых категориях до 48 кг у женщин и до 60 кг у мужчин. Обидчица Дарьи Белодед сама потерпела фиаско в финале

Японцы не смогли взять две золотых медали в дзюдо / Фото: Instagram

Японка Фуна Тонаки одолела свою главную конкурентку на золото украинку Дарью Белодед в полуфинале турнира и уже представляла себя в качестве олимпийской чемпионки, но ее мечты разбила сенсационная Дистрия Красники из Косово.

За шесть секунд до конца боя Красники провела "вазари", заработав очко, и у японки просто не осталось времени, чтобы спасти ситуацию. Бронзовые награды у Дарьи Белодед и Уранцецег Мунхбатин из Монголии.

А у мужчин в категории до 60 кг золотую медаль завоевал японец Наохиса Такато, победивший Ян Юнг-Вэя из Тайваня. Бронзовые медали в этом весовой категории достались Елдосу Сметову из Казахстана и Луке Мхеидзе из Франции. Напомним, украинец Артем Лесюк претендовал на бронзу, но уступил в утешительном поединке.

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