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Два золота Паралімпіади і рекорд за один ранок у збірної України

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 вересня, 08:49
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Владислав Загребельний з Дніпра став чемпіоном Токіо у стрибках у довжину, а Марія Помазан із Запоріжжя перемогла у штовханні ядра
Владислав Загребельний і Марія Помазан
Владислав Загребельний і Марія Помазан / Фото: Getty Images

Владислав Загребельний встановив рекорд Європи, стрибнувши на 6 метрів і 59 сантиметрів. Срібний призер з Аргентини Браян Ліонель Імпелліццері програв йому 15 сантиметрів.

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Відзначимо, що на попередній Паралімпіаді в Ріо Загребельний був четвертим.

Тим часом Марія Помазан штовхнула ядро на 12,24 м, що більш ніж на три метри краще за срібний показник Маріванни Олівейри з Бразилії.

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Для Марії це четверта нагорода Паралімпіад. У Лондоні-2012 вона виграла золото в цій дисципліні і срібло в метанні диска. У Ріо-2016 Помазан була другою в штовханні ядра.

Тепер у збірної України вже 19 золотих, а також 35 срібних і 23 бронзові медалі Паралімпіади в Токіо.

Наша збірна повернулася на п'яту сходинку в загальному медальному заліку. Лідирує і далі Китай.

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7
22
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