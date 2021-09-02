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Два золота Паралимпиады и рекорд за одно утро у сборной Украины

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 сентября, 08:49
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Владислав Загребельный из Днепра стал чемпионом Токио в прыжках в длину, а Мария Помазан из Запорожья победила в толкании ядра
Владислав Загребельный и Мария Помазан
Владислав Загребельный и Мария Помазан / Фото: Getty Images

Владислав Загребельный установил рекорд Европы, прыгнув на 6 метров и 59 сантиметров. Серебряный призер из Аргентины Браян Лионель Импеллиццери проиграл ему 15 сантиметров.

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Отметим, что на предыдущей Паралимпиаде в Рио Загребельный был четвертым.

Между тем Мария Помазан толкнула ядро на 12,24 м, что более чем на три метра лучше серебряного показателя Мариванны Оливейры из Бразилии.

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Для Марии это четвертая награда Паралимпиад. В Лондоне-2012 она выиграла золото в этой дисциплине и серебро в метании диска. В Рио-2016 Помазан стала второй в толкании ядра.

Теперь у сборной Украины уже 19 золотых, а также 35 серебряных и 23 бронзовые медали Паралимпиады в Токио.

Наша сборная вернулась на пятое место в общем медальном зачете. Лидирует и далее Китай.

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