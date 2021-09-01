"Малайзия повела себя неспортивно, это вопиющий инцидент". Украина ответила на нападки малазийцев

Национальный паралимпийский комитет Украины не отстранился от агрессивных нападок малазийских болельщиков. Ответ НПКУ должен охладить пыл неугомонных фанатов

Золкефли против Коваля: битва будет в кабинетах

Скандал с золотом Максима Коваля на Паралимпийских играх в Токио не стихает.

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В связи с атаками малазийцев на социальные сети Национального паралимпийского комитета Украины, пресс-служба комитета выступила с заявлением.

В частности, руководитель пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач заявила:

"Украина все сделала по правилам по легкой атлетике. Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали. Обращаемся к IPC с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020".

Напомним, что в соревнованиях по толканию ядра паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял Максим Коваль (Украина), третье Александр Яровой (Украина)

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Максим Коваль завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в толкании ядра / Фото: Reuters

Но сразу после окончания соревнований украинская команда подала протест. Оказалось, что Золкефли нарушил правила, он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией.

После того, как результаты Мухаммада аннулировали, золотую медаль получил наш Максим Коваль, серебро Александр Яровой, а бронзу грек Эфстратиос Николаидис.

Вся Малайзия взорвалась праведным гневом. Болельщики обвинили Украину и Международный паралимпийский комитет в нечестном решении.

В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте "Украина". Самые популярные комментарии: "Позор Украине".

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Под швал критики малазийцев даже попал бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль. Малазийцы пишут под его постом в Instagram гневные отзывы. Они просто перепутали футболиста и легкоатлета, которые являются полными тезками.