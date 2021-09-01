Все украинские медали Паралимпиады 1 сентября

Алексей Федына завоевал в плавании серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Сегодня украинцы завоевали две золотые награды, две серебряные и четыре бронзовые награды. После 1 сентября Украина опустилась в медальном зачете с пятого на шестое место. Всего у нас уже 75 медалей!
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ЗОЛОТО
- Максим Крипак (плавание, 400 метров, вольный стиль, класс – S10)
- Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F32)
СЕРЕБРО
- Василий Ковальчук (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH1)
- Алексей Федина (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)
БРОНЗА
- Ирина Щетник (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH1)
- Иван Май и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир, класс – S9)
- Яна Бережная (плавание, 100 метров, брасс, класс – SB11)
- Ярина Матло (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)