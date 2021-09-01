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Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 1 сентября

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 сентября, 16:29
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Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня восемь медалей, две из которых – золотые. В общем медальном зачете наша команда занимает шестое место
Бронзовая призерка Паралимпиады Ярина Матло
Бронзовая призерка Паралимпиады Ярина Матло / Фото: REUTERS

Лидирует в медальном рейтинге Китай, на счету которого 147 медалей! Это почти в два раза больше, чем Украины и в полтора раза – чем у идущего вторым РПК. Тройку лидеров замыкает Великобритания.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 1 сентября:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

684336147
2

РПК

32203789
3

Великобритания

30243286
4
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США

25272072
5

Нидерланды

18101038
6

Украина

17352375
7

Бразилия

15122148
8

Австралия

13222459
9
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Италия

12191748
10

Азербайджан

111416
11

Испания

913830
12

Германия

971531
13

Иран

86115
14
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Франция

7112240
15

Япония

671124
16

Узбекистан

54615
17

Мексика

51814
18

Беларусь

5117
19

Венгрия

44311
20

Новая Зеландия

43310
21

Израиль

4217
22

Канада

38516
23

Колумбия

371020
24

Польша

351018
25

Таиланд

34512
26

Тунис

3418
27

Швейцария

3317
28

Бельгия

32712
29

Словакия

3249
30

Ирландия

3216
31

Нигерия

3137
32

ЮАР

3115
33

Иордания

3014
34

Индия

25310
35

Чехия

2226
35

Венесуэла

2226
37

Чили

2204
38

Куба

2114
38

Дания

2114
40

Норвегия

2024
41

Австрия

1539
42

Корея

14914
43

Турция

13812
44

Казахстан

1315
45

Алжир

1247
46

Финляндия

1214
46

Швеция

1214
48

Малайзия

1203
49

Сербия

1113
50

Кипр

1012
50

Эквадор

1012
50

Шри-Ланка

1012
53

Эфиопия

1001
53

Монголия

1001
53

Сингапур

1001
56

Египет

0426
57

Латвия

0325
58

Грузия

0303
59

Греция

0257
60

Болгария

0202
61

Аргентина

0123
61

Индонезия

0123
61

Марокко

0123
64

Хорватия

0112
64

Ирак

0112
64

Румыния

0112
64

Словения

0112
68

Коста-Рика

0101
68

Кувейт

0101
68

Намибия

0101
68

Вьетнам

0101
72

Гонконг

0022
72

Литва

0022
74

Сальвадор

0011
74

Кения

0011
74

Саудовская Аравия

0011
74

Черногория

0011
74

Оман

0011
74

Португалия

0011
74

Тайбэй

0011
74

ОАЭ

0011
74

Уганда

0011

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flag Китай КитайCN
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36
147
2
flag ПКР ПКРRPC
32
20
37
89
3
flag Великобритания ВеликобританияGB
30
24
32
86
4
flag США СШАUS
25
27
20
72
5
flag Нидерланды НидерландыNL
18
10
10
38
6
flag Украина УкраинаUA
17
35
23
75
7
flag Бразилия БразилияBR
15
12
21
48
8
flag Австралия АвстралияAU
13
22
24
59
9
flag Италия ИталияIT
12
19
17
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1
4
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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
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41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
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4
flag Великобритания ВеликобританияGB
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21
22
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5
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6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
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10
20
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7
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