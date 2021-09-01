Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 1 сентября

Лидирует в медальном рейтинге Китай, на счету которого 147 медалей! Это почти в два раза больше, чем Украины и в полтора раза – чем у идущего вторым РПК. Тройку лидеров замыкает Великобритания.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 1 сентября:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|68
|43
|36
|147
|2
РПК
|32
|20
|37
|89
|3
Великобритания
|30
|24
|32
|86
|4
США
|25
|27
|20
|72
|5
Нидерланды
|18
|10
|10
|38
|6
Украина
|17
|35
|23
|75
|7
Бразилия
|15
|12
|21
|48
|8
Австралия
|13
|22
|24
|59
|9
Италия
|12
|19
|17
|48
|10
Азербайджан
|11
|1
|4
|16
|11
Испания
|9
|13
|8
|30
|12
Германия
|9
|7
|15
|31
|13
Иран
|8
|6
|1
|15
|14
Франция
|7
|11
|22
|40
|15
Япония
|6
|7
|11
|24
|16
Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|17
Мексика
|5
|1
|8
|14
|18
Беларусь
|5
|1
|1
|7
|19
Венгрия
|4
|4
|3
|11
|20
Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|21
Израиль
|4
|2
|1
|7
|22
Канада
|3
|8
|5
|16
|23
Колумбия
|3
|7
|10
|20
|24
Польша
|3
|5
|10
|18
|25
Таиланд
|3
|4
|5
|12
|26
Тунис
|3
|4
|1
|8
|27
Швейцария
|3
|3
|1
|7
|28
Бельгия
|3
|2
|7
|12
|29
Словакия
|3
|2
|4
|9
|30
Ирландия
|3
|2
|1
|6
|31
Нигерия
|3
|1
|3
|7
|32
ЮАР
|3
|1
|1
|5
|33
Иордания
|3
|0
|1
|4
|34
Индия
|2
|5
|3
|10
|35
Чехия
|2
|2
|2
|6
|35
Венесуэла
|2
|2
|2
|6
|37
Чили
|2
|2
|0
|4
|38
Куба
|2
|1
|1
|4
|38
Дания
|2
|1
|1
|4
|40
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|41
Австрия
|1
|5
|3
|9
|42
Корея
|1
|4
|9
|14
|43
Турция
|1
|3
|8
|12
|44
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|45
Алжир
|1
|2
|4
|7
|46
Финляндия
|1
|2
|1
|4
|46
Швеция
|1
|2
|1
|4
|48
Малайзия
|1
|2
|0
|3
|49
Сербия
|1
|1
|1
|3
|50
Кипр
|1
|0
|1
|2
|50
Эквадор
|1
|0
|1
|2
|50
Шри-Ланка
|1
|0
|1
|2
|53
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|53
Монголия
|1
|0
|0
|1
|53
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|56
Египет
|0
|4
|2
|6
|57
Латвия
|0
|3
|2
|5
|58
Грузия
|0
|3
|0
|3
|59
Греция
|0
|2
|5
|7
|60
Болгария
|0
|2
|0
|2
|61
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|61
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|61
Марокко
|0
|1
|2
|3
|64
Хорватия
|0
|1
|1
|2
|64
Ирак
|0
|1
|1
|2
|64
Румыния
|0
|1
|1
|2
|64
Словения
|0
|1
|1
|2
|68
Коста-Рика
|0
|1
|0
|1
|68
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|68
Намибия
|0
|1
|0
|1
|68
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|72
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|72
Литва
|0
|0
|2
|2
|74
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|74
Кения
|0
|0
|1
|1
|74
Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1
|74
Черногория
|0
|0
|1
|1
|74
Оман
|0
|0
|1
|1
|74
Португалия
|0
|0
|1
|1
|74
Тайбэй
|0
|0
|1
|1
|74
ОАЭ
|0
|0
|1
|1
|74
Уганда
|0
|0
|1
|1