Медальний залік Паралімпіади-2020 після 1 вересня

Лідирує в медальному рейтингу Китай, на рахунку якого 147 медалей! Це майже в два рази більше, ніж Україна і в півтора раза – ніж у йде другим РПК. Трійку лідерів замикає Велика Британія.
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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 1 вересня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|68
|43
|36
|147
|2
РПК
|32
|20
|37
|89
|3
Велика Британія
|30
|24
|32
|86
|4
США
|25
|27
|20
|72
|5
Нідерланди
|18
|10
|10
|38
|6
Україна
|17
|35
|23
|75
|7
Бразилія
|15
|12
|21
|48
|8
Австралія
|13
|22
|24
|59
|9
Італія
|12
|19
|17
|48
|10
Азербайджан
|11
|1
|4
|16
|11
Іспанія
|9
|13
|8
|30
|12
Німеччина
|9
|7
|15
|31
|13
Іран
|8
|6
|1
|15
|14
Франція
|7
|11
|22
|40
|15
Японія
|6
|7
|11
|24
|16
Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|17
Мексика
|5
|1
|8
|14
|18
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|19
Угорщина
|4
|4
|3
|11
|20
Нова Зеландія
|4
|3
|3
|10
|21
Ізраїль
|4
|2
|1
|7
|22
Канада
|3
|8
|5
|16
|23
Колумбія
|3
|7
|10
|20
|24
Польща
|3
|5
|10
|18
|25
Таїланд
|3
|4
|5
|12
|26
Туніс
|3
|4
|1
|8
|27
Швейцарія
|3
|3
|1
|7
|28
Бельгія
|3
|2
|7
|12
|29
Словаччина
|3
|2
|4
|9
|30
Ірландія
|3
|2
|1
|6
|31
Нігерія
|3
|1
|3
|7
|32
ПАР
|3
|1
|1
|5
|33
Йорданія
|3
|0
|1
|4
|34
Індія
|2
|5
|3
|10
|35
Чехія
|2
|2
|2
|6
|35
Венесуела
|2
|2
|2
|6
|37
Чилі
|2
|2
|0
|4
|38
Куба
|2
|1
|1
|4
|38
Данія
|2
|1
|1
|4
|40
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|41
Австрія
|1
|5
|3
|9
|42
Корея
|1
|4
|9
|14
|43
Туреччина
|1
|3
|8
|12
|44
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|45
Алжир
|1
|2
|4
|7
|46
Фінляндія
|1
|2
|1
|4
|46
Швеція
|1
|2
|1
|4
|48
Малайзія
|1
|2
|0
|3
|49
Сербія
|1
|1
|1
|3
|50
Кіпр
|1
|0
|1
|2
|50
Еквадор
|1
|0
|1
|2
|50
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|53
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|53
Монголія
|1
|0
|0
|1
|53
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|56
Єгипет
|0
|4
|2
|6
|57
Латвія
|0
|3
|2
|5
|58
Грузія
|0
|3
|0
|3
|59
Греція
|0
|2
|5
|7
|60
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|61
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|61
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|61
Марокко
|0
|1
|2
|3
|64
Хорватія
|0
|1
|1
|2
|64
Ірак
|0
|1
|1
|2
|64
Румунія
|0
|1
|1
|2
|64
Словенія
|0
|1
|1
|2
|68
Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|68
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|68
Намібія
|0
|1
|0
|1
|68
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|72
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|72
Литва
|0
|0
|2
|2
|74
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|74
Кенія
|0
|0
|1
|1
|74
Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|74
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|74
Оман
|0
|0
|1
|1
|74
Португалія
|0
|0
|1
|1
|74
Тайбей
|0
|0
|1
|1
|74
ОАЕ
|0
|0
|1
|1
|74
Уганда
|0
|0
|1
|1