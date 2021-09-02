Українець не винен! У скандалі з золотом Паралімпіади поставлено крапку

Підсумок змагань у штовханні ядра на Паралімпіаді в Токіо викликав міжнародний скандал. Малазійця позбавили золотої медалі, віддавши нагороду українцеві

Мухаммад Зіяд Золкефлі і Максим Коваль / Фото: Getty Images, Reuters

Рішення віддати медаль українцеві Максиму Ковалю викликало критику з боку малазійських уболівальників. Вони почали ображати нашу країну.

Реклама

Дісталося навіть воротареві Максиму Ковалю. Малайзійці сплутали його з тезкою і захарастили його сторінку в Instagram гнівними коментарями.

Крапки над "і" розставив Представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

"Вони спізнилися. У них могла бути вагома причина запізнення, тому ми дозволили їм змагатися, а в цей час вивчали факти", – прокоментував ситуацію Спенс, якого цитує taipeitimes.com.

Максим Коваль завоював золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у штовханні ядра / Фото: Reuters

Спенс сказав, що як привід було приведено те, що малазієць і двоє інших сказали, що вони не чули оголошення або воно було на мові, яку вони не розуміли.

Реклама

Уже після закінчення змагань організатори визначили, що у спортсменів не було ніякої вагомої причини, щоб спізнюватися. Тому апеляція малайзійської сторони була відхилена.

"Зараз ми бачимо коментарі до всіх наших повідомлень в соціальних мережах, які не мають нічого спільного зі змаганнями", – відреагував на реакцію Малайзії Спенс

Також він зазначив, що Паралімпійський комітет України "піддавався серйозним образам з боку малайзійців".