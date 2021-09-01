Всі українські медалі Паралімпіади 1 вересня

У восьмий день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени поповнили скарбничку нашої країни 8 медалями. 1 вересня Україна завершила на шостому місці у медальному заліку

Олексій Федина здобув у плаванні срібну медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні українці завоювали дві золоті нагороди, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Після 1 вересня Україна опустилася в медальному заліку з п'ятого на шосте місце. Всього у нас вже 75 медалей!

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ЗОЛОТО

Максим Кріпак (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S10)

(плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S10) Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F32)

СРІБЛО

Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1)

(кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1) Олексій Федина (плавання, 100 метрів, брас, клас – S12)

БРОНЗА