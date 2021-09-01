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Всі українські медалі Паралімпіади 1 вересня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 вересня, 16:15
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У восьмий день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени поповнили скарбничку нашої країни 8 медалями. 1 вересня Україна завершила на шостому місці у медальному заліку
Олексій Федина здобув у плаванні срібну медаль на Паралімпіаді-2020
Олексій Федина здобув у плаванні срібну медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні українці завоювали дві золоті нагороди, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Після 1 вересня Україна опустилася в медальному заліку з п'ятого на шосте місце. Всього у нас вже 75 медалей!

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Gold Medal ЗОЛОТО

  • Максим Кріпак (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S10)
  • Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F32)

Silver Medal СРІБЛО

  • Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1)
  • Олексій Федина (плавання, 100 метрів, брас, клас – S12)

Bronze Medal БРОНЗА

  • Ірина Щетник (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1)
  • Іван Май і Лев Кац (настільний теніс, парний турнір, клас – S9)
  • Яна Бережна (плавання, 100 метрів, брас, клас – SB11)
  • Ярина Матло (плавання, 100 метрів, брас, клас – S12)

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2
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20
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3
flag Велика Британія Велика БританіяGB
30
24
32
86
4
flag США СШАUS
25
27
20
72
5
flag Нідерланди НідерландиNL
18
10
10
38
6
flag Україна УкраїнаUA
17
35
23
75
7
flag Бразилія БразиліяBR
15
12
21
48
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
22
24
59
9
flag Італія ІталіяIT
12
19
17
48
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
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5
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2:9
5
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7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Пʼятниця, 10 вересня
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
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