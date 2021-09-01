Всі українські медалі Паралімпіади 1 вересня

Олексій Федина здобув у плаванні срібну медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні українці завоювали дві золоті нагороди, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Після 1 вересня Україна опустилася в медальному заліку з п'ятого на шосте місце. Всього у нас вже 75 медалей!
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ЗОЛОТО
- Максим Кріпак (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S10)
- Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F32)
СРІБЛО
- Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1)
- Олексій Федина (плавання, 100 метрів, брас, клас – S12)
БРОНЗА
- Ірина Щетник (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас – SH1)
- Іван Май і Лев Кац (настільний теніс, парний турнір, клас – S9)
- Яна Бережна (плавання, 100 метрів, брас, клас – SB11)
- Ярина Матло (плавання, 100 метрів, брас, клас – S12)