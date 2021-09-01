"Малайзія повела себе неспортивно, це кричущий інцидент". Україна відповіла на нападки малайзійців

Скандал з золотом Максима Коваля на Паралімпійських іграх в Токіо не вщухає.
У зв'язку з атаками малайзійців на соціальні мережі Національного паралімпійського комітету України, прес-служба комітету виступила зі заявою.
Зокрема, керівник прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач заявила:
"Україна все зробила за правилами легкої атлетики. Нам прикро отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, яких ми не робили. Звертаємося до IPC з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент і кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020".
Нагадаємо, що в змаганнях зі штовхання ядра паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Друге місце зайняв Максим Коваль (Україна), третє Олександр Яровий (Україна)
Але відразу після закінчення змагань українська команда подала протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, він не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією.
Після того, як результати Мухаммада анулювали, золоту медаль отримав наш Максим Коваль, срібло Олександр Яровий, а бронзу грек Ефстратіос Николаїдіс.
Вся Малайзія вибухнула праведним гнівом. Вболівальники звинуватили Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.
У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні" .
Під швал критики малайзійців навіть потрапив колишній воротар київського Динамо і збірної України Максим Коваль. Малайзійці пишуть під його постом в Instagram гнівні відгуки. Вони просто переплутали футболіста і легкоатлета, які є повними тезками.