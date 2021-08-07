Бразилія обіграла Іспанію в футбольному фіналі Олімпіади Поділитися Копіювати лінк

У фінальному поєдинку Ігор-2020 у Токіо було дуже близько до серії пенальті, але бразильці здобули перемогу з рахунком 2:1, забивши вирішальний м'яч у додатковий час