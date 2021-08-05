Найкращий гол Олімпіади забила лесбіянка: відео шедевра

Американка Меган Рапіноу відзначилася шикарним ударом з кутового прапорця, який допоміг збірній США виграти бронзові медалі жіночого футбольного турніру Ігор-2020

Меган Рапіноу святкує супергол / Фото: Reuters

36-річна Меган Рапіноу у бронзовому поєдинку Олімпіади з Австралією (4:3) відзначилася дублем, але саме перший гол в її виконанні став найкращим на всій Олімпіаді-2020.

Читайте також: Дівчина найкращого боксера України: фото нареченої Хижняка

На 8-й хвилині, коли рахунок був 0:0, збірна США отримала право на кутовий. Виконувати його вирушила Рапіноу. Вона перехитрила воротарку австралійок і замість подачі здійснила удар. М'яч пролетів під поперечиною і опинився в сітці.

Шедевр!

Зазначимо, що Рапіноу – найвідоміша лесбіянка у світовому спорті. Вона олімпійська чемпіонка-2012, чемпіонка світу та найкраща футболістка планети-2019.

Торік Рапіноу покликала заміж легенду жіночої НБА – баскетболістку Сью Берд, якій 40 років.

Додамо, що 2020 року у Меган Рапіноу фіксували вищий рейтинг, ніж у Дональда Трампа, і вона могла б стати президентом США – але не виявила такого бажання.

Меган Рапіноу і Сью Берд / Фото: Instagram