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Олімпіада 2020 в Токіо

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18-та медаль України на Олімпіаді! Літаюча Магучіх не дострибнула до рекорду, але з нагородою

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 16:16
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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх принесла до скарбнички збірної 18-ту медаль Олімпійських ігор і 12-ту – бронзову, пропустивши вперед представницю Росії
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У передостанній день Олімпіади в Токіо відразу три українки вели боротьбу в секторі для стрибків у висоту. Юлія Левченко приїхала на Ігри-2020 не в кращій формі, перехворівши на коронавірус, а ось Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були на ходу.

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Першою з боротьби вибула Левченко, яка фінішувала восьмою. Четверте місце посіла Геращенко, зупинившись на висоті 1,98 метра. Хоча був потенціал стрибати вище.

В підсумку до фінальної трійки пробилися чемпіонка світу росіянка Ласіцкене, австралійська несподіванка Макдермотт і українка Ярослава Магучіх.

В тренді

Магучіх не змогла з першої спроби взяти 2,02 м і перенесла ще дві на наступну висоту – 2,04. А ось її суперниці подолали 2,02 метра, відсунувши українку на третю позицію.

Віце-чемпіонка світу Магучіх боролася до кінця, але не взяла 2,04 метра, утішившись бронзовою медаллю. Виграла Олімпіаду Ласіцкене, яку не пустили на Ігри-2016 в Ріо через допінгові скандали у Росії, другою сенсаційно стала Макдермотт.

Зазначимо, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Талліні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
25
23
68
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
8
12
11
31
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