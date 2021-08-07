18-та медаль України на Олімпіаді! Літаюча Магучіх не дострибнула до рекорду, але з нагородою

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх принесла до скарбнички збірної 18-ту медаль Олімпійських ігор і 12-ту – бронзову, пропустивши вперед представницю Росії

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У передостанній день Олімпіади в Токіо відразу три українки вели боротьбу в секторі для стрибків у висоту. Юлія Левченко приїхала на Ігри-2020 не в кращій формі, перехворівши на коронавірус, а ось Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були на ходу.

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Першою з боротьби вибула Левченко, яка фінішувала восьмою. Четверте місце посіла Геращенко, зупинившись на висоті 1,98 метра. Хоча був потенціал стрибати вище.

В підсумку до фінальної трійки пробилися чемпіонка світу росіянка Ласіцкене, австралійська несподіванка Макдермотт і українка Ярослава Магучіх.

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Магучіх не змогла з першої спроби взяти 2,02 м і перенесла ще дві на наступну висоту – 2,04. А ось її суперниці подолали 2,02 метра, відсунувши українку на третю позицію.

Віце-чемпіонка світу Магучіх боролася до кінця, але не взяла 2,04 метра, утішившись бронзовою медаллю. Виграла Олімпіаду Ласіцкене, яку не пустили на Ігри-2016 в Ріо через допінгові скандали у Росії, другою сенсаційно стала Макдермотт.

Зазначимо, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Талліні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.