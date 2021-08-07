П'єдестал на 440 тисяч доларів! Як нагороджували українських синхронниць

Українські синхронниці з бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters
Це найдорожча медаль України на Іграх в Токіо. Кожна з восьми спортсменок отримає по 55 тисяч доларів, сумарно – $440 тисяч або близько 12 млн гривень.
За бронзову збірну українських синхронниць у Токіо виступали Марина і Владислава Алексєєва, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.
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