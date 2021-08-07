Бразилия обыграла Испанию в футбольном финале Олимпиады Поделиться Копировать ссылку

В финальном поединке Игр-2020 в Токио шло к серии пенальти, но бразильцы добыли победу со счетом 2:1, забив решающий мяч в дополнительное время