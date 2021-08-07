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"Вылила десять литров слез!" Признание секс-символа Украины на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
7 августа, 17:07
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Красотка Юлия Левченко поделилась эмоциями после восьмого места в прыжках в высоту, где бронзовую медаль добыла ее соотечественница Ярослава Магучих
Левченко стала в Токио восьмой
Левченко стала в Токио восьмой / Фото: Reuters

На Играх в Токио Юлия Левченко повторила свой лучший результат сезона – 196 см – но этого хватило только для восьмой строчки.

Выиграла тут Мария Ласицкене из ОКР (204 см), второй стала австралийка Никола Макдермотт (202 см), лишь третьей – фаворитка соревнований украинка Ярослава Магучих (200 см), а четвертой – ее соотечественница Ирина Геращенко (198 см).

"Это был очень сложный сезон. Я очень счастлива, что вообще оказалась на Олимпийских играх. Спасибо всем за поддержку. На меня никто не давил. Я реально получала удовольствие. Всех люблю", – выплеснула эмоции после своего восьмого места Юлия Левченко в комментарии UA:Перший

Напомним, по ходу сезона у Юлии Левченко была травма, также она переболела COVID.

"Год очень ужасный, не побоюсь этого слова. Я делала все, что могла, я работала с полной отдачей. Но так сложилось по сезону, что не смогла реализовать все, что наработала. Я, наверное, десять литров слез вылила за этот год. Но так бывает", – призналась Юлия

При этом на вопрос, будет ли выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, Левченко кивнула головой и сказала: "Спасибо!"

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