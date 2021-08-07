Последний шанс Украины на медаль в борьбе: фиаско чемпионки Европы

Украинская борчиха Оксана Ливач сразилась за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио с американкой и не смогла взойти на такой желанный пьедестал

Оксана Ливач против Сары Хильдебранд / Фото: Reuters

Сегодня в утешительной схватке Ливач победила соперницу из Кубы Юснейлис Гусман и получила возможность побороться за "бронзу". И в медальной схватке украинка встретилась с представительницей США Сарой Хильдебранд.

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К сожалению, чемпионка Европы и призер ЧМ Ливач, несмотря на все свое желание, ощутимо проиграла американке – 1:12 и осталась без награды.

Оксана Ливач на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.

Оксана Ливач будет бороться за бронзовую медаль / Фото: Instagram

Затем Ливач уступила в 1/4 финала Олимпийских игр китаянке Сунь Янань, но благодаря тому, что китаянка дошла до финала, у украинки появился второй шанс на завоевание медали в Токио.