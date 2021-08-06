Украина может получить еще одну медаль Олимпиады: неожиданно вернулась в борьбу

Титулованная Оксана Ливач не смогла преодолеть 1/4 финала Олимпийских игр-2020 в женской борьбе в категории до 50 кг, но бывшая соперница дала ей второй шанс

Оксана Ливач на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В четвертьфинале Олимпиады Ливач проиграла бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио, китаянке Сунь Янань со счетом 3:7. Но затем именно китаянка, которая дошла до финала обеспечила украинке утешительную схватку за выход в бронзовый поединок.

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Если чемпионка Европы-2019, а также призер чемпионата мира и Европейских игр Ливач победит в утешительной схватке кубинку Юснейлис Гузман, то сможет побороться за бронзу Олимпиады. Потенциальная соперница Оксаны в бронзовом финале – американка Сара Хильдебранд.

Оксана Ливач проиграла Сунь Янань / Фото: Reuters

Утешительная схватка и за бронзу пройдут 7 августа.

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Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.

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