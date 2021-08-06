Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украина может получить еще одну медаль Олимпиады: неожиданно вернулась в борьбу

Елена Павлова Елена Павлова
6 августа, 15:49
Копировать ссылку
Титулованная Оксана Ливач не смогла преодолеть 1/4 финала Олимпийских игр-2020 в женской борьбе в категории до 50 кг, но бывшая соперница дала ей второй шанс
Оксана Ливач на Олимпиаде-2020
Оксана Ливач на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В четвертьфинале Олимпиады Ливач проиграла бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио, китаянке Сунь Янань со счетом 3:7. Но затем именно китаянка, которая дошла до финала обеспечила украинке утешительную схватку за выход в бронзовый поединок.

Читайте также: Героиня Украины на Олимпиаде-2020: Тяжело эмоционально, но моя молодость дала бой опыту

Если чемпионка Европы-2019, а также призер чемпионата мира и Европейских игр Ливач победит в утешительной схватке кубинку Юснейлис Гузман, то сможет побороться за бронзу Олимпиады. Потенциальная соперница Оксаны в бронзовом финале – американка Сара Хильдебранд.

Оксана Ливач проиграла Сунь Янань
Оксана Ливач проиграла Сунь Янань / Фото: Reuters

Утешительная схватка и за бронзу пройдут 7 августа.

В тренде

Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
35
31
97
3
flag Япония ЯпонияJP
24
11
16
51
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
18
19
19
56
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
9
11
16
36
8
flag Италия ИталияIT
9
10
18
37
9
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
12
31
10
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять