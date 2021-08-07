Ждем еще одну медаль! Борчиха Ливач будет бороться за "бронзу" Олимпиады

Ливач уступила в 1/4 финала Олимпийских игр китаянке Сунь Янань, но затем китаянка дошла до финала, подарив украинке второй шанс на завоевание медали в Токио.
В утешительной схватке Ливач сегодня победила соперницу из Кубы Юснейлис Гусман и получила возможность побороться за "бронзу".
В медальной схватке украинка встретится с представительницей США Сарой Хильдебранд. Поединок состоится сегодня, начало – после 14:55 по Киеву.
Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.
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