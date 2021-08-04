Героиня Украины на Олимпиаде-2020: Тяжело эмоционально, но моя молодость дала бой опыту

Борчиха Ирина Коляденко рассказала про свою победу в схватке за бронзу Олимпийских игр-2020 над латвийской спортсменкой Анастасией Григорьевой

Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали / Фото: Reuters

22-летняя Коляденко показала очень качественную борьбу в весе до 62 кг в Токио. Украинка оступилась лишь в полуфинале против чемпионки мира Айсулуу Тыныбековой. Но бронзу Григорьевой Ирина не отдала.

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"Было тяжело эмоционально. Сперва был лицензионный турнир в Украине, потом еще нужно было выиграть лицензию на вес и готовиться к Играм. И нужно было постоянно держать форму, ведь лицензия не на фамилию, а на вес. Было тяжело, но я рада, что прошла этот путь", – сказала Ирина UA:Перший

Ирина Коляденко после победы в бронзовом финале Токио / Фото: Reuters

"Я с Григорьевой уже боролась на лицензионном турнире в финале, я выиграла тогда с отрывом в 10 баллов. Но раз на раз не приходится, это опытная спортсменка. Но моя молодость дала бой опыту. Теперь немного отдыха, восстановление, будем смотреть, когда я продолжу свой путь"

Ирина Коляденко на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Ранее украинский борец Насибов получил "серебро" Олимпиады.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.