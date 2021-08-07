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Олімпіада 2020 в Токіо

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Останній шанс України на медаль у боротьбі: фіаско чемпіонки Європи

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 15:34
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Українська борчиня Оксана Лівач воювали за бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо з американкою і не змогла зійти на такий бажаний п'єдестал
Оксана Лівач проти Сари Хільдебранд
Оксана Лівач проти Сари Хільдебранд / Фото: Reuters

Сьогодні в втішною сутичці Лівач перемогла суперницю з Куби Юснейліс Гусман і отримала можливість поборотися за "бронзу". І в медальній сутичці українка зустрілася з представницею США Сарою Хільдебранд.

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На жаль, чемпіонка Європи і призер ЧС Лівач, незважаючи на все своє бажання, відчутно програла американці – 1:12 і залишилася без нагороди.

Оксана Лівач на Олімпіади-2020
Оксана Лівач на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійської спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.

Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль
Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль / Фото: Instagram

Потім Лівач поступилася в 1/4 фіналу Олімпійських ігор китаянці Сунь Янань, але завдяки тому, що китаянка дійшла до фіналу, в українки з'явився другий шанс на завоювання медалі в Токіо.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
35
38
33
106
3
flag Японія ЯпоніяJP
26
12
17
55
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
5
flag ОКР ОКРROC
19
25
23
67
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
9
flag Нідерланди НідерландиNL
10
10
12
32
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
11
30
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