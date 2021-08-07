Останній шанс України на медаль у боротьбі: фіаско чемпіонки Європи

Сьогодні в втішною сутичці Лівач перемогла суперницю з Куби Юснейліс Гусман і отримала можливість поборотися за "бронзу". І в медальній сутичці українка зустрілася з представницею США Сарою Хільдебранд.
Читайте також: Героїня України на Олімпіади-2020: Важко емоційно, але моя молодість дала бій досвіду
На жаль, чемпіонка Європи і призер ЧС Лівач, незважаючи на все своє бажання, відчутно програла американці – 1:12 і залишилася без нагороди.
Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійської спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.
Потім Лівач поступилася в 1/4 фіналу Олімпійських ігор китаянці Сунь Янань, але завдяки тому, що китаянка дійшла до фіналу, в українки з'явився другий шанс на завоювання медалі в Токіо.
Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":