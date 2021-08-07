Чекаємо на ще одну медаль! Борчиня Лівач боротиметься за "бронзу" Олімпіади

Лівач поступилася в 1/4 фіналу Олімпійських ігор китаянці Сунь Янань, але потім китаянка дійшла до фіналу, подарувавши українці другий шанс на завоювання медалі в Токіо.
У втішній сутичці Лівач сьогодні перемогла суперницю з Куби Юснейліс Гусман і отримала можливість поборотися за бронзу.
У медальній сутичці українка зустрінеться з представницею США Сарою Гільдебранд. Поєдинок відбудеться сьогодні, початок – після 14:55 за Києвом.
Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійською спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.
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