Чекаємо на ще одну медаль! Борчиня Лівач боротиметься за "бронзу" Олімпіади

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач побореться за бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо. Медальна сутичка відбудеться вже сьогодні

Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль / Фото: Instagram

Лівач поступилася в 1/4 фіналу Олімпійських ігор китаянці Сунь Янань, але потім китаянка дійшла до фіналу, подарувавши українці другий шанс на завоювання медалі в Токіо.

У втішній сутичці Лівач сьогодні перемогла суперницю з Куби Юснейліс Гусман і отримала можливість поборотися за бронзу.

У медальній сутичці українка зустрінеться з представницею США Сарою Гільдебранд. Поєдинок відбудеться сьогодні, початок – після 14:55 за Києвом.

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійською спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.