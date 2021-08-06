Україна може отримати ще одну медаль Олімпіади: несподівано повернулася в боротьбу

Титулована Оксана Лівач не змогла подолати 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2020 у жіночій боротьбі в категорії до 50 кг, але колишня суперниця дала їй другий шанс

Оксана Лівач на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

У чвертьфіналі Олімпіади Лівач програла бронзовій призерці Олімпіади-2016 в Ріо, китаянці Сунь Янань з рахунком 3:7. Але потім саме китаянка, яка дійшла до фіналу забезпечила українці втішну сутичку за вихід у бронзовий поєдинок.

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Якщо чемпіонка Європи-2019, а також призер чемпіонату світу та Європейських ігор Лівач переможе у втішною сутичці кубинку Юснейліс Гузман, то зможе поборотися за бронзу Олімпіади. Потенційна суперниця Оксани в бронзовому фіналі – американка Сара Хільдебранд.

Оксана Лівач програла Сунь Янань / Фото: Reuters

Втішна сутичка і за бронзу пройдуть 7 серпня.

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійської спортсменкою Адіят Ідріс 10: 0.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.