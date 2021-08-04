Героїня України на Олімпіаді-2020: Важко емоційно, але моя молодість дала бій досвіду

Борчиня Ірина Коляденко розповіла про свою перемогу в сутичці за бронзу Олімпійських ігор-2020 над латвійською спортсменкою Анастасією Григор'євою

Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі / Фото: Reuters

22-річна Коляденко показала дуже якісну боротьбу у вазі до 62 кг в Токіо. Українка оступилася лише у півфіналі проти чемпіонки світу Айсулуу Тинибекової. Але бронзу Григор'євій Ірина не віддала.

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"Було важко емоційно. Спершу був ліцензійний турнір в Україні, потім ще потрібно було виграти ліцензію на вагу і готуватися до Ігор. І потрібно було постійно тримати форму, адже ліцензія не на прізвище, а на вагу. Було важко, але я рада, що пройшла цей шлях", – сказала Ірина UA: Перший

Ірина Коляденко після перемоги в бронзовому фіналі Токіо / Фото: Reuters

"Я з Григор'євою вже боролася на ліцензійному турнірі в фіналі, я виграла тоді з відривом у 10 балів. Але раз на раз не доводиться, це досвідчена спортсменка. Але моя молодість дала бій досвіду. Тепер трохи відпочинку, відновлення, будемо дивитися, коли я продовжу свій шлях"

Ірина Коляденко на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Раніше український борець Насибов отримав "срібло" Олімпіади.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.