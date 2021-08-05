Лучший гол Олимпиады забила лесбиянка: видео шедевра

Американка Меган Рапино отличилась шикарным ударом с углового флажка, который помог сборной США выиграть бронзовые медали женского футбольного турнира Игр-2020

Меган Рапино празднует супергол / Фото: Reuters

36-летняя Меган Рапино в бронзовом поединке Олимпиады с Австралией (4:3) отметилась дублем, но именно первый гол в ее исполнении стал лучшим на всей Олимпиаде-2020.

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На 8-й минуте, когда счет был 0:0, сборная США получила право на угловой. Исполнять его отправилась Рапино. Она перехитрила вратаря австралиек и вместо подачи исполнила прямой удар. Мяч пролетел под перекладиной и оказался в сетке.

Шедевр!

Отметим, что Рапино – самая известная лесбиянка в мировом спорте. Она олимпийская чемпионка-2012, чемпионка мира и лучшая футболистка планеты-2019.

В прошлом году Рапино позвала замуж легенду женской НБА – баскетболистку Сью Берд, которой 40 лет.

Добавим, что в 2020 году у Меган Рапино фиксировали более высокий рейтинг, чем у Дональда Трампа, и она могла бы стать президентом США – но не изъявила такого желания.

Меган Рапино и Сью Берд / Фото: Instagram