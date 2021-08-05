Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Лучший гол Олимпиады забила лесбиянка: видео шедевра

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 августа, 14:29
Копировать ссылку
Американка Меган Рапино отличилась шикарным ударом с углового флажка, который помог сборной США выиграть бронзовые медали женского футбольного турнира Игр-2020
Меган Рапино празднует супергол
Меган Рапино празднует супергол / Фото: Reuters

36-летняя Меган Рапино в бронзовом поединке Олимпиады с Австралией (4:3) отметилась дублем, но именно первый гол в ее исполнении стал лучшим на всей Олимпиаде-2020.

Читайте также: Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка

На 8-й минуте, когда счет был 0:0, сборная США получила право на угловой. Исполнять его отправилась Рапино. Она перехитрила вратаря австралиек и вместо подачи исполнила прямой удар. Мяч пролетел под перекладиной и оказался в сетке.

Шедевр!

Отметим, что Рапино – самая известная лесбиянка в мировом спорте. Она олимпийская чемпионка-2012, чемпионка мира и лучшая футболистка планеты-2019.

В прошлом году Рапино позвала замуж легенду женской НБА – баскетболистку Сью Берд, которой 40 лет.

Добавим, что в 2020 году у Меган Рапино фиксировали более высокий рейтинг, чем у Дональда Трампа, и она могла бы стать президентом США – но не изъявила такого желания.

Меган Рапино и Сью Берд
Меган Рапино и Сью Берд / Фото: Instagram

Американская футболистка Меган Рапино
Американская футболистка Меган Рапино / Фото: Instagram

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
26
87
3
flag Япония ЯпонияJP
21
9
14
44
4
flag Австралия АвстралияAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
16
21
20
57
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
16
50
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
9
flag Нидерланды НидерландыNL
7
8
9
24
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
7
6
6
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять