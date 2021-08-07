Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

18-я медаль Украины на Олимпиаде! Летающая Магучих не допрыгнула до рекорда, но с наградой

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 16:16
Копировать ссылку
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих принесла в копилку сборной 18 медаль Олимпийских игр и 12-ю – бронзовую, пропустив вперед представительницу России
Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020
Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В предпоследний день Олимпиады в Токио сразу три украинки вели борьбу в секторе для прыжков в высоту. Юлия Левченко приехала на Игры-2020 не в лучшей форме, переболев коронавирусом, а вот Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были на ходу.

Читайте также: Адский марафон в Токио: из трех украинок лишь одна добежала до финиша Олимпиады

Первой из борьбы выбыла Левченко, финишировавшая восьмой. Четвертое место заняла Геращенко, остановившись на высоте 1,98 метра. Хотя был потенциал прыгать выше.

В итоге в финальную тройку пробились чемпионка мира россиянка Ласицкене, австралийская неожиданность Макдермотт и украинка Ярослава Магучих.

В тренде

Магучих не смогла с первой попытки взять 2,02 м и перенесла еще две на следующую высоту – 2,04. А вот ее соперницы преодолели 2,02 метра, отодвинув украинку на третью позицию.

Вице-чемпионка мира Магучих боролась до конца, но не взяла 2,04 метра, утешившись бронзовой медалью. Выиграла Олимпиаду Ласицкене, которую не пустили на Игры-2016 в Рио из-за допинговых скандалов в России, второй сенсационно стала Макдермотт.

Отметим, что после победы на молодежном чемпионате Европы в Таллине украинка Ярослава Магучих сделала громкое заявление – ее следующий рекорд будет мировым.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Япония ЯпонияJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
25
23
68
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Нидерланды НидерландыNL
10
11
12
33
9
flag Италия ИталияIT
10
10
19
39
10
flag Франция ФранцияFR
8
12
11
31
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять