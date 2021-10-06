Беленюк продає золоту медаль Олімпіади

Про бажання продати своє золото Ігор-2020 у Токіо борець греко-римського стилю і парламентарій Жан Беленюк розповів у себе в Instagram.
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"Друзі, хочу зробити добру справу! Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо. Вона – честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!"
"Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені кошти передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – написав Беленюк.
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Раніше ми писали, що олімпійська призерка Токіо продала медаль за три мільйони гривень. Польська метальниця списа Марія Андрейчик розлучилася зі своєю срібною нагородою з Ігор-2020, щоб допомогти хворому хлопчику.