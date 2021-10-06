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Беленюк продає золоту медаль Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 11:13
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Депутат, який став єдиним чемпіоном України на минулих Іграх у Токіо, вирішив розстатися зі своєю нагородою за гроші
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Про бажання продати своє золото Ігор-2020 у Токіо борець греко-римського стилю і парламентарій Жан Беленюк розповів у себе в Instagram.

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"Друзі, хочу зробити добру справу! Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо. Вона – честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!"

"Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені кошти передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – написав Беленюк.

Жан Беленюк приніс Україні єдине золото Токіо
Жан Беленюк приніс Україні єдине золото Токіо / Фото: Reuters

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон Токіо-2020
Жан Беленюк – олімпійський чемпіон Токіо-2020 / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що олімпійська призерка Токіо продала медаль за три мільйони гривень. Польська метальниця списа Марія Андрейчик розлучилася зі своєю срібною нагородою з Ігор-2020, щоб допомогти хворому хлопчику.

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