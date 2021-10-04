"Ніяких йо**них ігор": Жан Беленюк подає приклад дітям

Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк процитував у соцмережах матірну пісню казахстанського репера, чим обурив своїх шанувальників

Беленюк захоплюється творчістю Скриптоніта

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і народний депутат України Жан Беленюк заматюкався в соцмережах.

Читайте також: Беленюк боїться ходити на футбол. Це місце підвищеної небезпеки

Реклама

"У мене була мрія, і ніяких йо@@них ігор. Я всього лише хотів втілити її", – процитував Жан казахстанського виконавця Скриптоніта.

До цього він додав свою фотографію з олімпійською нагородою.

Реклама

Навряд чи багатьом зі 130 тисяч підписників Беленюка в Instagram знайома творчість Аділя Оралбековича Жалелова (Скриптоніта), тому цитата з пісні сприймається як пряма мова чемпіона.

"Не соромно лаятися?" – запитують борця його підписники.

І правда, не соромно писати матом олімпійському чемпіону та народному депутату? Який приклад він подає дітям? Яким має вигляд в очах виборців?

Реклама

Хоча така манера розмовляти притаманна борцю: Трясця твоїй матері! Беленюк показав відео, як отримав травму перед Олімпіадою.