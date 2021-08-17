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Олімпійська призерка Токіо продала медаль за три мільйони гривень

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 серпня, 11:42
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Польська метальниця списа Марія Андрейчик розлучилася зі своєю срібною нагородою з Ігор-2020, щоб допомогти хворому хлопчику
Марія Андрейчик розсталася зі своєю медаллю
Марія Андрейчик розсталася зі своєю медаллю / Фото: Reuters

25-річна полячка Марія Андрейчик, яка на Іграх-2020 виборола "срібло" в метанні списа, виставила свою медаль на аукціон. І виручила за неї понад півмільйона польських злотих – це близько 3,5 млн гривень.

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Придбала нагороду Андрейчик польська мережа цілодобових продовольчих магазинів.

Виручені гроші спортсменка хоче відправити на лікування хворого хлопчика Мілоша, який має порок серця.

Про це Андрейчик повідомила у себе в Instagram.

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Раніше ми писали, що Китай оголосив себе переможцем Олімпіади-2020.

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Хоча, згідно зофіційним медальним заліком Олімпіади-2020, першу сходинку посіли США.

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