Беленюк боїться ходити на футбол. Це місце підвищеної небезпеки

Народний депутат і чемпіон Ігор в Токіо Жан Беленюк зізнався, що побоюється ходити на футбольні стадіони через расизм

Беленюк з Шевченком і Шовковським на "Олімпійському"

Олімпійський чемпіон борець Жан Беленюк знову підняв тему расизму.

Після Токіо-2020 Жан заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

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Тепер в ефірі програми "Мокрик По Живому" на Hromadske Беленюк зізнався, що побоюється ходити на футбол.

"Тому що я знаю, що це місце підвищеної небезпеки для мене. Те, що я це розумію, вже не дуже хороший момент, як мені здається", – сказав олімпійський чемпіон.

Крім того, він зазначив, що навіть серед його знайомих є люди, які вживають некоректні слова стосовно темношкірих людей. Однак, на думку Беленюка, зараз ситуація стає краще, ніж була 10-15 років тому.

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До речі, поліція поставила крапку в расистському скандалі з Беленюком. Правоохоронці вели розслідування майже два тижні, але складу злочину в діях киян не побачили.