А в цей час найманці РФ вбили українця: реакція на олімпійські обійми Магучіх із росіянкою

На фініші Олімпіади грянув ще один скандал.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, добившая бронзу, закутала прапором України переможницю змагань – росіянку Марію Ласіцкене. А та, в свою чергу, замотала прапором Олімпійського комітету Росії українку.
Читайте також: 18-та медаль України на Олімпіаді! Літаюча Магучіх не доскочив до рекорду, але з нагородою
Це викликало суперечливу реакцію соцмереж. Одні вважають, що інші називають такі дії Магучіх неприпустимими.
- "Це спорт, а не війна, тому мають право"
- "Це просто людські взаємини. І це нормально"
- "Якщо Путін г**но, це не означає, що всі росіяни г**нюки", – стверджує один табір користувачів соцмереж.
- "Дуже шкода, що ця дитина на сьомому році війни з мокшандією робить козлобородим таку красиву рекламу"
- "А в цей час десь на Донбасі стріляють, а може, і убили захисника України російські найманці з російської зброї..."
- "Спортсмени живуть в іншому світі, де не знають про тисячі убитих росіянами українців", – засуджують 19-річну Ярославу Магучіх інші.
Зазначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом. При цьому спортсменка активно критикує спортивна влада своєї країни за те, що через їх допінгових схем страждають невинні спортсмени з РФ.
"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і абсолютно не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене.
Все найважливіше про Олімпіаду-2020 на Токіо – на сайті "Сегодня":