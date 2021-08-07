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А в цей час найманці РФ вбили українця: реакція на олімпійські обійми Магучіх із росіянкою

Олег Люлька Олег Люлька
7 серпня, 21:03
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Після змагань в секторі для стрибків у висоту бронзова українка Магучіх обіймалася з золотою росіянкою Ласіцкене – реакція соцмереж на те, що трапилося
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

На фініші Олімпіади грянув ще один скандал.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, добившая бронзу, закутала прапором України переможницю змагань – росіянку Марію Ласіцкене. А та, в свою чергу, замотала прапором Олімпійського комітету Росії українку.

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Це викликало суперечливу реакцію соцмереж. Одні вважають, що інші називають такі дії Магучіх неприпустимими.

  • "Це спорт, а не війна, тому мають право"
  • "Це просто людські взаємини. І це нормально"
  • "Якщо Путін г**но, це не означає, що всі росіяни г**нюки", – стверджує один табір користувачів соцмереж.

  • "Дуже шкода, що ця дитина на сьомому році війни з мокшандією робить козлобородим таку красиву рекламу"
  • "А в цей час десь на Донбасі стріляють, а може, і убили захисника України російські найманці з російської зброї..."
  • "Спортсмени живуть в іншому світі, де не знають про тисячі убитих росіянами українців", – засуджують 19-річну Ярославу Магучіх інші.

Зазначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом. При цьому спортсменка активно критикує спортивна влада своєї країни за те, що через їх допінгових схем страждають невинні спортсмени з РФ.

"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і абсолютно не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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