А в это время наемники РФ убили украинца: реакция на олимпийские обнимашки Магучих с россиянкой

На финише Олимпиады грянул еще один скандал.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, добывшая бронзу, укутала флагом Украины победительницу соревнований – россиянку Марию Ласицкене. А та, в свою очередь, замотала флагом Олимпийского комитета России украинку.
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Это вызвало противоречивую реакцию соцсетей. Одни считают, что все о'кей, другие называют такие действия Магучих недопустимыми.
- "Это спорт, а не война, поэтому имеют право"
- "Это просто человеческие отношения. И это нормально"
- "Если Путин г**но, это не значит, что все россияне г**нюки", – утверждает один лагерь пользователей соцсетей
- "Очень жаль, что этот ребенок на седьмом году войны с мокшандией делает козлобородым такую красивую рекламу"
- "А в это время где-то на Донбассе стреляют, а может, и убили защитника Украины российские наемники из российского оружия..."
- "Спортсмены живут в другом мире, где не знают о тысячах убитых россиянами украинцев", – осуждают 19-летнюю Ярославу Магучих другие.
Отметим, что Ласицкене не участвовала в Играх-2016 в Рио из-за санкций, наложенных на Россию за махинации с допингом. При этом спортсменка активно критикует спортивные власти своей страны за то, что из-за их допинговых схем страдают невиновные спортсмены из РФ.
"Руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах. Руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) просто пытается остаться у власти и абсолютно не стесняется этого", – говорила Мария Ласицкене.
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