Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

Срібло Україні на Іграх-2020 у Токіо в суботу, 7 серпня, принесли боксер Олександр Хижняк та дует каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, бронзу ж здобули команда в артистичному плаванні і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.
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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 7 СЕРПНЯ
БОКС
48-52 кг, чоловіки
- Галаль Яфай (Велика Британія)
- Карло Паалам (Філіппіни)
- Ремей Танака (Японія)
- Сакен Бібосинов (Казахстан)
48-51 кг, жінки
- Стойка Крастева (Болгарія)
- Бусе Чакироглу (Туреччина)
- Хуан Сяовень (Тайвань)
- Цукімі Намікі (Японія)
69-75 кг, чоловіки
- Еберт Соуза (Бразилія)
- Олександр Хижняк (УКРАЇНА)
- Емір Марсяль (Філіппіни)
- Гліб Бакши (ОКР)
64-69 кг, жінки
- Бусеназ Сюрменелі (Туреччина)
- Гу Хун (Китай)
- Ловліна Боргохаін (Індія)
- Оушей Джонс (США)
ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
500 м, каное-двійка, жінки
- Китай
- УКРАЇНА (Людмила Лузан і Анастасія Четверикова)
- Канада
1000 м, каное, чоловіки
- Ісакіас Кейрос (Бразилія)
- Лю Хао (Китай)
- Сергій Тарновський (Молдова)
500 м, байдарка-четвірка, жінки
- Угорщина
- Білорусь
- Польща
500 м, байдарка-четвірка, чоловіки
- Німеччина
- Іспанія
- Словаччина
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Жінки, стрибки в висоту
- Марія Ласіцкене (ОКР)
- Нікола Макдермотт (Австралія)
- Ярослава Магучіх (УКРАЇНА)
Марафон, жінки
- Перес Джепчірчір (Кенія)
- Юрігіт Косгеї (Кенія)
- Моллі Сейдел (США)
10 000 м, жінки
- Сіфан Хассан (Нідерланди)
- Калкідан Гезахегне (Бахрейн)
- Летесенбет Гідей (Ефіопія)
Метання списа, чоловіки
- Нірадж Чопра (Індія)
- Якуб Вадлейх (Чехія)
- Вітєзслав Веселий (Чехія)
1500 м, чоловіки
- Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
- Тімоті Черуйот (Кенія)
- Джош Керр (Велика Британія)
4x400 м, жінки
- США
- Польща
- Ямайка
4x400 м, чоловіки
- США
- Нідерланди
- Ботсвана
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
Команди
- ОКР
- Китай
- УКРАЇНА (Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно)
ВОЛЕЙБОЛ
Чоловіки
- Франція
- ОКР
- Аргентина
БОРОТЬБА
До 65 кг, вільна боротьба
- Такуто Отогуро (Японія)
- Гаджі Алієв (Азербайджан)
- Гаджимурад Рашидов (ОКР)
- Байранг Пунья (Індія)
До 97 кг, вільна боротьба
- Абдулрашид Садулаєв (ОКР)
- Кайл Снайдер (США)
- Рейнеріс Салас (Куба)
- Абраам Коньєдо Руано (Італія)
До 50 кг, жіноча боротьба
- Юї Сусакі (Японія)
- Сунь Янань (Китай)
- Марія Стадник (Азербайджан)
- Сара Хілдебрандт (США)
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Особисте багатоборство
- Ліной Ашрам (Ізраїль)
- Діна Аверіна (ОКР)
- Аліна Горносько (Білорусь)
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
- Андерс Моль – Крістіан Серум (Норвегія)
- В'ячеслав Красильников – Олег Стояновський (ОКР)
- Шериф Юнус – Ахмед Тіджан (Катар)
БАСКЕТБОЛ
Чоловіки
- США
- Франція
- Австралія
Жінки
- Франція
ГОЛЬФ
Жінки
- Неллі Корда (США)
- Моне Інамі (Японія)
- Лідія Ко (Нова Зеландія)
СТРИБКИ У ВОДУ
Чоловіки, вишка, 10 м
- Цао Юань (Китай)
- Ян Цзянь (Китай)
- Томас Дейлі (Велика Британія)
ВЕЛОТРЕК
Медісон, чоловіки
- Данія
- Велика Британія
- Франція
ВОДНЕ ПОЛО
Жінки
- США
- Іспанія
- Угорщина
Сучасне п'ятиборство
Чоловіки
- Джозеф Чунг (Велика Британія)
- Ахмед Ельгенді (Єгипет)
- Вунтае Чжун (Південна Корея)
КІННИЙ СПОРТ
Конкур, команди
- Швеція
- США
- Бельгія
КАРАТЕ
Куміте, до 61 кг, жінки
- Фер'ял Абделазіз (Єгипет)
- Ірина Зарецька (Азербайджан)
- Софія Берульцева (Казахстан)
- Гун Лі (Китай)
Куміте, до 75 кг, чоловіки
- Саджад Ганджзаде (Іран)
- Тарек Хамед (Саудівська Аравія)
- Угур Акташ (Туреччина)
- Рютаро Араго (Японія)
БЕЙСБОЛ
Чоловіки
- Японія
- США
- Домініканська республіка
ГАНДБОЛ
Чоловіки
- Франція
- Данія
- Іспанія
ФУТБОЛ
Чоловіки
- Бразилія
- Іспанія
- Мексика
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