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Олімпіада 2020 в Токіо

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Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

Олег Люлька Олег Люлька
7 серпня, 19:06
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7 серпня на літній Олімпіаді-2020 у Токіо розіграли 35 комплектів медалей у 19 видах спорту – скарбничка України поповнилася двома срібними нагородами і двома бронзовими
Збірна України з синхронного плавання
Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Срібло Україні на Іграх-2020 у Токіо в суботу, 7 серпня, принесли боксер Олександр Хижняк та дует каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, бронзу ж здобули команда в артистичному плаванні і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 7 СЕРПНЯ

БОКС

48-52 кг, чоловіки

  • Gold Medal Галаль Яфай (Велика Британія)
  • Silver Medal Карло Паалам (Філіппіни)
  • Bronze Medal Ремей Танака (Японія)
  • Bronze Medal Сакен Бібосинов (Казахстан)

48-51 кг, жінки

  • Gold Medal Стойка Крастева (Болгарія)
  • Silver Medal Бусе Чакироглу (Туреччина)
  • Bronze Medal Хуан Сяовень (Тайвань)
  • Bronze Medal Цукімі Намікі (Японія)

69-75 кг, чоловіки

  • Gold Medal Еберт Соуза (Бразилія)
  • Silver Medal Олександр Хижняк (УКРАЇНА)
  • Bronze Medal Емір Марсяль (Філіппіни)
  • Bronze Medal Гліб Бакши (ОКР)

64-69 кг, жінки

  • Gold Medal Бусеназ Сюрменелі (Туреччина)
  • Silver Medal Гу Хун (Китай)
  • Bronze Medal Ловліна Боргохаін (Індія)
  • Bronze Medal Оушей Джонс (США)

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

500 м, каное-двійка, жінки

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal УКРАЇНА (Людмила Лузан і Анастасія Четверикова)
  • Bronze Medal Канада

1000 м, каное, чоловіки

  • Gold Medal Ісакіас Кейрос (Бразилія)
  • Silver Medal Лю Хао (Китай)
  • Bronze Medal Сергій Тарновський (Молдова)

500 м, байдарка-четвірка, жінки

  • Gold Medal Угорщина
  • Silver Medal Білорусь
  • Bronze Medal Польща

500 м, байдарка-четвірка, чоловіки

  • Gold Medal Німеччина
  • Silver Medal Іспанія
  • Bronze Medal Словаччина

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, стрибки в висоту

  • Gold Medal Марія Ласіцкене (ОКР)
  • Silver Medal Нікола Макдермотт (Австралія)
  • Bronze Medal Ярослава Магучіх (УКРАЇНА)

Марафон, жінки

  • Gold Medal Перес Джепчірчір (Кенія)
  • Silver Medal Юрігіт Косгеї (Кенія)
  • Bronze Medal Моллі Сейдел (США)

10 000 м, жінки

  • Gold Medal Сіфан Хассан (Нідерланди)
  • Silver Medal Калкідан Гезахегне (Бахрейн)
  • Bronze Medal Летесенбет Гідей (Ефіопія)

Метання списа, чоловіки

  • Gold Medal Нірадж Чопра (Індія)
  • Silver Medal Якуб Вадлейх (Чехія)
  • Bronze Medal Вітєзслав Веселий (Чехія)

1500 м, чоловіки

  • Gold Medal Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
  • Silver Medal Тімоті Черуйот (Кенія)
  • Bronze Medal Джош Керр (Велика Британія)

4x400 м, жінки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Польща
  • Bronze Medal Ямайка

4x400 м, чоловіки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Нідерланди
  • Bronze Medal Ботсвана

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Команди

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal Китай
  • Bronze Medal УКРАЇНА (Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно)

ВОЛЕЙБОЛ

Чоловіки

  • Gold Medal Франція
  • Silver Medal ОКР
  • Bronze Medal Аргентина

БОРОТЬБА

До 65 кг, вільна боротьба

В тренді
  • Gold Medal Такуто Отогуро (Японія)
  • Silver Medal Гаджі Алієв (Азербайджан)
  • Bronze Medal Гаджимурад Рашидов (ОКР)
  • Bronze Medal Байранг Пунья (Індія)

До 97 кг, вільна боротьба

  • Gold Medal Абдулрашид Садулаєв (ОКР)
  • Silver Medal Кайл Снайдер (США)
  • Bronze Medal Рейнеріс Салас (Куба)
  • Bronze Medal Абраам Коньєдо Руано (Італія)

До 50 кг, жіноча боротьба

  • Gold Medal Юї Сусакі (Японія)
  • Silver Medal Сунь Янань (Китай)
  • Bronze Medal Марія Стадник (Азербайджан)
  • Bronze Medal Сара Хілдебрандт (США)

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Особисте багатоборство

  • Gold Medal Ліной Ашрам (Ізраїль)
  • Silver Medal Діна Аверіна (ОКР)
  • Bronze Medal Аліна Горносько (Білорусь)

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

  • Gold Medal Андерс Моль – Крістіан Серум (Норвегія)
  • Silver Medal В'ячеслав Красильников – Олег Стояновський (ОКР)
  • Bronze Medal Шериф Юнус – Ахмед Тіджан (Катар)

БАСКЕТБОЛ

Чоловіки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Франція
  • Bronze Medal Австралія

Жінки

  • Bronze Medal Франція

ГОЛЬФ

Жінки

  • Gold Medal Неллі Корда (США)
  • Silver Medal Моне Інамі (Японія)
  • Bronze Medal Лідія Ко (Нова Зеландія)

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, вишка, 10 м

  • Gold Medal Цао Юань (Китай)
  • Silver Medal Ян Цзянь (Китай)
  • Bronze Medal Томас Дейлі (Велика Британія)

ВЕЛОТРЕК

Медісон, чоловіки

  • Gold Medal Данія
  • Silver Medal Велика Британія
  • Bronze Medal Франція

ВОДНЕ ПОЛО

Жінки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Іспанія
  • Bronze Medal Угорщина

Сучасне п'ятиборство

Чоловіки

  • Gold Medal Джозеф Чунг (Велика Британія)
  • Silver Medal Ахмед Ельгенді (Єгипет)
  • Bronze Medal Вунтае Чжун (Південна Корея)

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, команди

  • Gold Medal Швеція
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Бельгія

КАРАТЕ

Куміте, до 61 кг, жінки

  • Gold Medal Фер'ял Абделазіз (Єгипет)
  • Silver Medal Ірина Зарецька (Азербайджан)
  • Bronze Medal Софія Берульцева (Казахстан)
  • Bronze Medal Гун Лі (Китай)

Куміте, до 75 кг, чоловіки

  • Gold Medal Саджад Ганджзаде (Іран)
  • Silver Medal Тарек Хамед (Саудівська Аравія)
  • Bronze Medal Угур Акташ (Туреччина)
  • Bronze Medal Рютаро Араго (Японія)

БЕЙСБОЛ

Чоловіки

  • Gold Medal Японія
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Домініканська республіка

ГАНДБОЛ

Чоловіки

  • Gold Medal Франція
  • Silver Medal Данія
  • Bronze Medal Іспанія

ФУТБОЛ

Чоловіки

  • Gold Medal Бразилія
  • Silver Medal Іспанія
  • Bronze Medal Мексика

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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