Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

7 серпня на літній Олімпіаді-2020 у Токіо розіграли 35 комплектів медалей у 19 видах спорту – скарбничка України поповнилася двома срібними нагородами і двома бронзовими

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Срібло Україні на Іграх-2020 у Токіо в суботу, 7 серпня, принесли боксер Олександр Хижняк та дует каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, бронзу ж здобули команда в артистичному плаванні і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 7 СЕРПНЯ

БОКС

48-52 кг, чоловіки

Галаль Яфай (Велика Британія)

Галаль Яфай (Велика Британія) Карло Паалам (Філіппіни)

Карло Паалам (Філіппіни) Ремей Танака (Японія)

Ремей Танака (Японія) Сакен Бібосинов (Казахстан)

48-51 кг, жінки

Стойка Крастева (Болгарія)

Стойка Крастева (Болгарія) Бусе Чакироглу (Туреччина)

Бусе Чакироглу (Туреччина) Хуан Сяовень (Тайвань)

Хуан Сяовень (Тайвань) Цукімі Намікі (Японія)

69-75 кг, чоловіки

Еберт Соуза (Бразилія)

Еберт Соуза (Бразилія) Олександр Хижняк (УКРАЇНА)

Олександр Хижняк Емір Марсяль (Філіппіни)

Емір Марсяль (Філіппіни) Гліб Бакши (ОКР)

64-69 кг, жінки

Бусеназ Сюрменелі (Туреччина)

Бусеназ Сюрменелі (Туреччина) Гу Хун (Китай)

Гу Хун (Китай) Ловліна Боргохаін (Індія)

Ловліна Боргохаін (Індія) Оушей Джонс (США)

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

500 м, каное-двійка, жінки

Китай

Китай УКРАЇНА (Людмила Лузан і Анастасія Четверикова)

Канада

1000 м, каное, чоловіки

Ісакіас Кейрос (Бразилія)

Ісакіас Кейрос (Бразилія) Лю Хао (Китай)

Лю Хао (Китай) Сергій Тарновський (Молдова)

500 м, байдарка-четвірка, жінки

Угорщина

Угорщина Білорусь

Білорусь Польща

500 м, байдарка-четвірка, чоловіки

Німеччина

Німеччина Іспанія

Іспанія Словаччина

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, стрибки в висоту

Марія Ласіцкене (ОКР)

Марія Ласіцкене (ОКР) Нікола Макдермотт (Австралія)

Нікола Макдермотт (Австралія) Ярослава Магучіх (УКРАЇНА)

Марафон, жінки

Перес Джепчірчір (Кенія)

Перес Джепчірчір (Кенія) Юрігіт Косгеї (Кенія)

Юрігіт Косгеї (Кенія) Моллі Сейдел (США)

10 000 м, жінки

Сіфан Хассан (Нідерланди)

Сіфан Хассан (Нідерланди) Калкідан Гезахегне (Бахрейн)

Калкідан Гезахегне (Бахрейн) Летесенбет Гідей (Ефіопія)

Метання списа, чоловіки

Нірадж Чопра (Індія)

Нірадж Чопра (Індія) Якуб Вадлейх (Чехія)

Якуб Вадлейх (Чехія) Вітєзслав Веселий (Чехія)

1500 м, чоловіки

Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)

Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) Тімоті Черуйот (Кенія)

Тімоті Черуйот (Кенія) Джош Керр (Велика Британія)

4x400 м, жінки

США

США Польща

Польща Ямайка

4x400 м, чоловіки

США

США Нідерланди

Нідерланди Ботсвана

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Команди

ОКР

ОКР Китай

Китай УКРАЇНА (Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно)

ВОЛЕЙБОЛ

Чоловіки

Франція

Франція ОКР

ОКР Аргентина

БОРОТЬБА

До 65 кг, вільна боротьба

Такуто Отогуро (Японія)

Такуто Отогуро (Японія) Гаджі Алієв (Азербайджан)

Гаджі Алієв (Азербайджан) Гаджимурад Рашидов (ОКР)

Гаджимурад Рашидов (ОКР) Байранг Пунья (Індія)

До 97 кг, вільна боротьба

Абдулрашид Садулаєв (ОКР)

Абдулрашид Садулаєв (ОКР) Кайл Снайдер (США)

Кайл Снайдер (США) Рейнеріс Салас (Куба)

Рейнеріс Салас (Куба) Абраам Коньєдо Руано (Італія)

До 50 кг, жіноча боротьба

Юї Сусакі (Японія)

Юї Сусакі (Японія) Сунь Янань (Китай)

Сунь Янань (Китай) Марія Стадник (Азербайджан)

Марія Стадник (Азербайджан) Сара Хілдебрандт (США)

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Особисте багатоборство

Ліной Ашрам (Ізраїль)

Ліной Ашрам (Ізраїль) Діна Аверіна (ОКР)

Діна Аверіна (ОКР) Аліна Горносько (Білорусь)

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Андерс Моль – Крістіан Серум (Норвегія)

Андерс Моль – Крістіан Серум (Норвегія) В'ячеслав Красильников – Олег Стояновський (ОКР)

В'ячеслав Красильников – Олег Стояновський (ОКР) Шериф Юнус – Ахмед Тіджан (Катар)

БАСКЕТБОЛ

Чоловіки

США

США Франція

Франція Австралія

Жінки

Франція

ГОЛЬФ

Жінки

Неллі Корда (США)

Неллі Корда (США) Моне Інамі (Японія)

Моне Інамі (Японія) Лідія Ко (Нова Зеландія)

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, вишка, 10 м

Цао Юань (Китай)

Цао Юань (Китай) Ян Цзянь (Китай)

Ян Цзянь (Китай) Томас Дейлі (Велика Британія)

ВЕЛОТРЕК

Медісон, чоловіки

Данія

Данія Велика Британія

Велика Британія Франція

ВОДНЕ ПОЛО

Жінки

США

США Іспанія

Іспанія Угорщина

Сучасне п'ятиборство

Чоловіки

Джозеф Чунг (Велика Британія)

Джозеф Чунг (Велика Британія) Ахмед Ельгенді (Єгипет)

Ахмед Ельгенді (Єгипет) Вунтае Чжун (Південна Корея)

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, команди

Швеція

Швеція США

США Бельгія

КАРАТЕ

Куміте, до 61 кг, жінки

Фер'ял Абделазіз (Єгипет)

Фер'ял Абделазіз (Єгипет) Ірина Зарецька (Азербайджан)

Ірина Зарецька (Азербайджан) Софія Берульцева (Казахстан)

Софія Берульцева (Казахстан) Гун Лі (Китай)

Куміте, до 75 кг, чоловіки

Саджад Ганджзаде (Іран)

Саджад Ганджзаде (Іран) Тарек Хамед (Саудівська Аравія)

Тарек Хамед (Саудівська Аравія) Угур Акташ (Туреччина)

Угур Акташ (Туреччина) Рютаро Араго (Японія)

БЕЙСБОЛ

Чоловіки

Японія

Японія США

США Домініканська республіка

ГАНДБОЛ

Чоловіки

Франція

Франція Данія

Данія Іспанія

ФУТБОЛ

Чоловіки