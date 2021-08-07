В обіймах з росіянкою і гімн від нащадка України: як нагороджували бронзою Магучіх

Проте навіть бронзі, здобутій в передостанній день Олімпіади, Ярослава Магучіх була рада.
"Я дуже щаслива. Це мої перші дорослі Олімпійські ігри. І медаль в 19 років! Я радію. Це такий щабель в майбутнє, старт підготовки до Парижу-2024", – сказала нам після бронзи Ігор-2020 Магучіх
Незважаючи на війну Росії проти України, після завершення змагань Магучіх обіймалася з переможницею – легкоатлеткою з РФ Марією Ласіцкене, відомою жорсткою критикою спортивної влади своєї країни. Суперниці закутали одна одну своїми прапорами.
Відзначимо, що за допінг-гріхи Росія позбавлена свого гімну на Іграх-2020. Замість нього на честь перемоги Ласіцкене звучав фрагмент з Першого концерту композитора українського походження Петра Чайковського.
ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ МАГУЧІХ
Фото – Reuters
Фото – Getty Images
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