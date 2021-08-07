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Олимпиада 2020 в Токио

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В обнимку с россиянкой и гимн от потомка Украины: как награждали бронзой Магучих

Олег Люлька Олег Люлька
7 августа, 20:24
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На Олимпиаде в Токио 19-летняя Ярослава Магучих из Днепра была главной фавориткой в секторе для прыжков в высоту, но завершила выступления на третьем месте
Магучих с россиянкой Ласицкене и бронзой Игр-2020
Магучих с россиянкой Ласицкене и бронзой Игр-2020 / Фото: Reuters

Тем не менее даже бронзе, добытой в предпоследний день Олимпиады, Ярослава Магучих была рада.

"Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет! Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки к Парижу-2024", – сказала нам после добытой бронзы Игр-2020 Магучих

Несмотря на войну России против Украины, после завершения соревнований Магучих обнималась с победительницей – легкоатлеткой из РФ Марией Ласицкене, известной жесткой критикой спортивных властей своей страны. Соперницы укутали друг друга своими флагами.

Отметим, что за допинг-грехи Россия лишена своего гимна на Играх-2020. Вместо него в честь победы Ласицкене звучал фрагмент из Первого концерта композитора украинского происхождения Петра Чайковского.

КАК НАГРАЖДАЛИ МАГУЧИХ

Фото – Reuters

Фото – Getty Images

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Япония ЯпонияJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Нидерланды НидерландыNL
10
11
12
33
9
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